Italijos ir Ukrainos „Caritas“ tęsia vasaros stovyklų ukrainiečių vaikams iniciatyvą
Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste Italija tęsia vasaros priėmimo projektą „Kartu gražiau“, skirtą Ukrainos vaikams. Jį remia Italijos „Caritas“, Italijos vyskupų konferencija, bendradarbiaujant su Ukrainos graikų ir lotynų apeigų katalikų „Caritas“ organizacijomis, Ukrainos ambasada prie Šventojo Sosto, nunciatūra Ukrainoje, daugeliu Italijos vyskupijų, Italijos katalikų veikimo asociacijomis ir vietos bažnytinių organizacijų tinklu.
Šiomis dienomis paskelbtame pranešime Italijos „Caritas“ primena, kad projektas prasidėjo 2022 m. kaip konkretus atsakas į karo Ukrainoje tragediją. Per tuos metus į Italiją atvyko šimtai nepilnamečių iš Ukrainos, kad pasidžiaugtų keliomis palengvėjimo savaitėmis saugioje aplinkoje, pilnoje ramybės ir broliškų susitikimų. Šiais metais 230 Ukrainos vaikų ir jaunimo dalyvauja penkiose skirtingose programose įvairiuose Italijos regionuose.
Nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 7 d. 75 nepilnamečiai, lydimi abiejų Ukrainos „Caritas“ organizacijų atstovų, gyveno Pjemonte, italų katalikiškų organizacijų asociacijos svečių namuose kalnuose. 25 nepilnamečiai dalyvavo Komo vyskupijos „Caritas“ surengtoje programoje, kur vyko seminarai, laisvalaikio užsiėmimai, sportinė veikla. Nuo liepos 28 d. 50 jaunuolių dalyvavo Feraros „Caritas“ organizuotoje atostogų ir mokymo programoje, prie kurios prisijungė vietos darbuotojai, savanoriai ir šeimos. Kitos dvi grupės rugpjūtį gyvens italų šeimose aštuoniuose regionuose.
„Kartu gražiau“ – rašo „Caritas“ – tai ne tik pavadinimas, bet ir intuicija, kuri tampa konkrečia realybe kaskart, kai taika gimsta paprastuose dalykuose – žaidimuose, kartu valgant ar kalbantis. Svetingumas ir toliau išlieka perkeičiantis veiksnys tiek Ukrainos vaikams, tiek juos priimančioms Italijos bendruomenėms, pašauktoms atsiverti susitikimui, rūpesčiui ir brolybei.“
Liepos 3 d. Ukrainos vaikai ir jų palydovai susitiko su popiežiumi Leonu XIV. Šis projektas yra platesnės programos dalis, kurią Italijos „Caritas“ vykdo nuo karo pradžios Ukrainoje ir už jos ribų.
