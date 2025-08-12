Paieška

Gazos katalikų bažnyčia po apšaudymo Gazos katalikų bažnyčia po apšaudymo 
Pasaulis

Amerikos žydų komiteto parama Gazos bažnyčios atstatymui

Jungtinėse Valstijose veikiantis Amerikos žydų komitetas skiria 25 tūkst. dolerių liepos mėnesį nuo Izraelio kariuomenės apšaudymo nukentėjusios Gazos Šventosios Šeimos bažnyčios atstatymui. Lėšos perduodamos per Niujorko arkivyskupiją.

Liepos 17 d. Izraelio kariuomenės artilerijos sviedinys pataikė į Gazos katalikų parapijos Šventosios Šeimos bažnyčią. Žuvo trys žmonės, buvo sužeistųjų, nukentėjo bažnyčios pastatas.

„Mus labai nuliūdino žinia apie išpuolį prieš Gazos katalikų parapiją. Reiškiame solidarumą broliams ir seserims katalikams“, – sakoma Amerikos žydų komiteto generalinio direktoriaus Tedo Deutcho pareiškime. „Esame artimi katalikams ir užjaučiame juos dėl netekčių, kaip ir jie buvo artimi nuo smurto nukentėjusiems žydams. Mes visi kartu – krikščionys ir žydai – turime ginti visiems žmonėms bendras vertybes“, – sakė JAV žydų organizacijos atstovas.

Šia proga taip pat primenama, kad Niujorko arkivyskupija parėmė Kfar Aza kibucą, nukentėjusį per 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ teroristų išpuolį.

„Vertiname Amerikos žydų komiteto parodytą užuojautą ir suteiktą paramą. Esame dėkingi, kad galime kartu – kaip žydai ir katalikai – įnešti šviesos į karo tamsą“, – pareiškė Niujorko arkivyskupas kardinolas Timothy Dolanas. (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 12, 13:18
