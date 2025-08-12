Amerikos žydų komiteto parama Gazos bažnyčios atstatymui
Liepos 17 d. Izraelio kariuomenės artilerijos sviedinys pataikė į Gazos katalikų parapijos Šventosios Šeimos bažnyčią. Žuvo trys žmonės, buvo sužeistųjų, nukentėjo bažnyčios pastatas.
„Mus labai nuliūdino žinia apie išpuolį prieš Gazos katalikų parapiją. Reiškiame solidarumą broliams ir seserims katalikams“, – sakoma Amerikos žydų komiteto generalinio direktoriaus Tedo Deutcho pareiškime. „Esame artimi katalikams ir užjaučiame juos dėl netekčių, kaip ir jie buvo artimi nuo smurto nukentėjusiems žydams. Mes visi kartu – krikščionys ir žydai – turime ginti visiems žmonėms bendras vertybes“, – sakė JAV žydų organizacijos atstovas.
Šia proga taip pat primenama, kad Niujorko arkivyskupija parėmė Kfar Aza kibucą, nukentėjusį per 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ teroristų išpuolį.
„Vertiname Amerikos žydų komiteto parodytą užuojautą ir suteiktą paramą. Esame dėkingi, kad galime kartu – kaip žydai ir katalikai – įnešti šviesos į karo tamsą“, – pareiškė Niujorko arkivyskupas kardinolas Timothy Dolanas. (jm / Vatican News)