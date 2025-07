Gazos Ruože per pirmąją liepos savaitę žuvo per 100 vaikų

Sužeistas vaikas Gazos Ruože (AFP or licensors)

Apie tai informavo JT vaikų fondas UNICEF. Fondas komunikate paprašė nedelsiant nutraukti ugnį, leisti tiekti didelio masto pagalbą ir paleisti visus įkaitus.

Ketvirtadienį, liepos 10 d., devyni vaikai žuvo prie maisto dalijimo punkto. Sekmadienį, liepos 13 d., septyni nepilnamečiai nuo 10 iki 15 metų žuvo per oro antpuolį laukdami vandens. Iš viso per pirmąją liepos savaitę Gazos ruože žuvo per 100 vaikų, informavo UNICEF savo profilyje X.

Pasak JT vaikų fondo, vaikai žūsta kiekvieną dieną. Fondas komunikate klausia, kada baigsis beprasmis vaikų žudymas Gazos Ruože. Ruožo teritorijos bombardavimas nenutrauktas. Vaikai ir šeimos žūsta ir sužeidžiami, jos priverstos ieškoti pagalbos ir prieglobsčio, nepaisant skelbiamų naujų evakuacijos įsakų, pažymėjo UNICEF. (SAK / Vatican News)