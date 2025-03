COMECE: „Griežtai atmetame bandymus iškreipti Rusijos agresijos realybę“

Nestabilioje ir neaiškioje dabartinėje geopolitinėje situacijoje Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) prezidiumas nori dar kartą patvirtinti, kad ES vyskupai ir toliau yra artimi bei nuoširdžiai solidarūs su Ukrainos žmonėmis, kurie jau daugiau nei trejus metus kenčia nuo nepateisinamos Rusijos didelio masto invazijos, rašoma kovo 4 d. COMECE prezidiumo komunikate.

Galima priminti, jog šiuo metu COMECE prezidiumą sudaro penki ganytojai. Tai pirmininko pareigas einantis italų vyskupas Mariano Crociata bei keturi vicepirmininkų pareigas einantys vyskupai iš Prancūzijos, Lietuvos, Portugalijos ir Danijos – atitinkamai Antoine’as Hérouard’as, Rimantas Norvila, Nuno Brásas da Silva Martinsas ir Czeslawas Kozonas.

„Maldoje prisimename visus, kurie žuvo, kurie buvo sužeisti, baimės genami turėjo bėgti iš savo namų, kurie toliau gina savo tėvynę. Norime išreikšti padėką ES sprendimų priėmėjams už tai, kad per pastaruosius metus teikė Ukrainai ir jos žmonėms precedento neturinčią humanitarinę, politinę, ekonominę, finansinę ir karinę paramą. Taip pat labai vertiname nenuilstamas pilietinės visuomenės organizacijų, tarp kurių daug pagrįstų tikėjimu, ir paprastų piliečių pastangas, konkrečius jų solidarumo su žmonėmis, kenčiančiais nuo karo padarinių, gestus“, – priduriama komunikate.

„Ukrainos kova už taiką ir teritorinio vientisumo gynimas yra ne tik kova už savo ateitį. Jos baigtis bus lemiama ir viso Europos žemyno bei laisvo ir demokratiško pasaulio ateičiai“, – rašo COMECE prezidiumo nariai, kviesdami toliau vieningai remti Ukrainą. Rusijos įsiveržimas į Ukrainą, pakartoja jie, yra akivaizdus ir nepateisinamas tarptautinės teisės pažeidimas, o žiaurūs veiksmai prieš civilius gyventojus reikalauja teisingumo ir atsakomybės.

Pasak COMECE, visapusišką, teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje galima pasiekti tik derybomis. Bet kokias patikimas ir nuoširdžias dialogo pastangas turėtų remti nuolatinis tvirtas transatlantinis ir pasaulinis solidarumas, ir jose turi dalyvauti agresijos auka Ukraina. COMECE griežtai atmeta mėginimus iškreipti šios agresijos realybę. Kad būsimas taikos susitarimas būtų tvarus ir teisingas, turi būti laikomasi tarptautinės teisės ir jis turi būti paremtas veiksmingomis saugumo garantijomis, užkertančiomis kelią konflikto įsiplieskimui.

Taikos susitarimas turi leisti ukrainiečių šeimoms vėl susijungti ir gyventi oriai, saugiai ir laisvai savo suverenioje ir nepriklausomoje tėvynėje. Be to, siekiant atkurti Ukrainos socialinį audinį, sustiprinti socialinę sanglaudą ir pradėti ilgalaikį susitaikymo kelią, ne mažiau svarbu, kad būtų užtikrintos ir apsaugotos visų bendruomenių, įskaitant rusakalbių mažumą, teisės. Tarptautinė bendruomenė turėtų padėti Ukrainai atstatyti sugriautą infrastruktūrą. Rusija, agresorė, turi atitinkamai prie to prisidėti.

„Atsižvelgdami į Ukrainos ateities Europos Sąjungoje siekį, į jos pastangas vykdyti reformas, raginame ES laiku ir sąžiningai tęsti plėtros procesą, kartu su kitomis šalimis kandidatėmis“, – pažymi COMECE prezidiumas. Naujai braižant naujos pasaulinės saugumo struktūros kontūrus, COMECE tikisi, kad Europos Sąjunga liks ištikima savo pašaukimui būti taikos pažadu ir stabilumo atrama kaimynams bei pasauliui.

„Krikščionims besirengiant pradėti gavėnios kelionę – atgailos ir atsivertimo laiką, vedantį į Velykas, vilties ir naujo gyvenimo šventę, mes ir toliau patikime Ukrainą ir Europą mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, užtariant Marijai, Taikos Karalienei“, – rašo 2025 kovo 4 d. komunikate COMECE prezidiumas. (RK / Vatican News)