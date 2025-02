„Šis karas – tai velnio mėginimas išprovokuoti trečiąjį pasaulinį karą“

Vasario 24 d. sukanka treji metai nuo plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Artėjant šiai sukakčiai Vatikano radijo laidų ukrainiečių kalba redakcija kalbino Kyjivo-Žytomyro lotynų apeigų katalikų vyskupijos augziliarą vyskupą Oleksandrą Jazloveckį, kuris yra lotų apeigų katalikų „Caritas-spes“ organizacijos vadovas.

„Esame dėkingi Dievui už tai, kad, nepaisant trejus metus trunkančio karo, kurį prieš mus pradėjo didžiausia pasaulyje valstybė, mes vis dar egzistuojame kaip tauta, egzistuoja mūsų kalba ir kultūra, – kalbėjo vyskupas.– Jaučiame dėkingumą, nes matome, kad Dievas mums padeda. Už mus meldžiasi daug krikščionių. Šventasis Tėvas meldžiasi už mus, ir mes matome, kad Dievas girdi šias maldas ir ateina mums į pagalbą. Šiuos trejus metus mūsų tikintieji gyveno dėdami viltį į Viešpatį, kuris yra Taikos Karalius.“

Vyskupas pripažino, kad kartu su didžio dėkingumo Dievui jausmu, žmonės skaudžiai jaučia ir tai, kad jų atžvilgiu daromas didžiulis neteisingumas. Neretai žmones slegia ir neviltis, nes kone kiekvieną naktį Ukrainos miestai bombarduojami dronais ir raketomis. Žmonės yra pavargę nuo nuolatinio nesaugumo. Žmonės bijo, ypač šeimos su vaikais. Šis karas, kaip ir kiekvienas karas, atnešė labai daug skausmo.

Ukraina nėra agresorė, kalbėjo vyskupas. Tai šalis, kuri vystėsi taikiai ir siekė priklausyti Europos tautų šeimai. Dėl to ji buvo užpulta ir moka tokią didelę kraujo kainą. Vyskupas Jazloveckis paminėjo prieš kelias dienas prezidento Volodymyro Zelenskio atskleistus duomenis: per šį karą žuvo 46 000 Ukrainos karių, daugiau kaip 300 000 sužeistų karių ir dešimtys tūkstančių dingusių be žinios arba patekusių į rusų nelaisvę. Tarp civilių gyventojų yra beveik 10 000 žuvusiųjų ir beveik 18 000 sužeistųjų. Neįmanoma suskaičiuoti, kiek civilių žuvo okupuotose teritorijose, pirmiausia Mariupolyje. Rusija pagrobė ir deportavo 19 500 vaikų. Nuo karo pradžios žuvo 600 ukrainiečių vaikų ir 1 600 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimų. „Visa ši statistika kartais varo į neviltį, bet tada, kaip tikintys žmonės, atsigręžiame į Viešpatį ir stengiamės gyventi toliau“, – kalbėjo vyskupas.

Vasario 24-osios proga Ukrainos vyskupai parengė kreipimąsi, kuriame visų pirma primenama, kad popiežius Pranciškus šiuos jubiliejinius metus paskyrė vilties temai. Vyskupai pabrėžia, kad tikinčių žmonių viltys sudėtos į Viešpatį, kuris niekada nenuvilia. Laiške reiškiamas dėkingumas Ukrainos kariams, kurie gina šalį; skamba solidarumo žodžiai karių šeimoms, gydytojams, gelbėtojams, sužeistiesiems ir tiems ukrainiečiams, kurie buvo priversti pasitraukti į užsienį. Toliau vyskupai su dėkingumu primena Šventojo Sosto diplomatines pastangas ir popiežiaus Pranciškaus nesibaigiančiu prašymus melstis už Ukrainą. Vyskupai paprašė, kad ši diena, vasario 24-oji, būtų karštos maldos ir pasninko diena. Visa tai tebūna aukojama už nusidėjėlių atsivertimą ir ilgai lauktą teisingą taiką. „Caritas-spes“ vasario 24-ąją dieną pakvietė bendrai maldai už taiką į Kyjivo Šv. Mikalojaus lotynų apeigų katalikų bažnyčią. Ji yra simbolinė vieta, nes karo pradžioje ji tapo humanitarinių krovinių, atvykstančių į Ukrainą iš įvairių pasaulio kraštų, sandėliu.

„Norėčiau pabrėžti, – sakė ukrainietis vyskupas, – kad turime suvokti, jog tai kas dedasi Ukrainoje – tai velnio mėginimas išprovokuoti trečiąjį pasaulinį karą. Karas visada atneša mirtį, skausmą, kančią, neapykantą, neteisingumą ir daugybę nuodėmių. Tik maldos ir taikos žmonės gali sustabdyti karą. Todėl ypač dabar raginu stiprinti mūsų maldą, nes kalbama ne tik apie taiką Ukrainoje, bet ir apie taiką visose Europos šalyse ir visame pasaulyje.“ (jm / Vatican News)