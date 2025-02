Vaikų aukų skaičius Ukrainoje 2024 metais išaugo 57%

UNICEF teigia, kad nuo 2022 m. vasario mėn. 669 vaikai žuvo ir 1 854 buvo sužeisti, tačiau pažymi, kad tikrasis skaičius greičiausiai yra daug didesnis, nes šie skaičiai atspindi tik patvirtintus Jungtinių Tautų užregistruotus atvejus.

2025 m. vasario 24 d. minint plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą metines JT Vaikų fondo UNICEF pranešime atkreipiamas dėmesys į mažiesiems ukrainiečiams daromą žalą, pateikiami duomenys, kad 2024 m. vaikų aukų padaugėjo 57%, lyginant su 2023 m. Kas savaitę žūsta arba sužeidžiama 16 vaikų.

UNICEF teigia, kad nuo 2022 m. vasario mėn. 669 vaikai žuvo ir 1 854 buvo sužeisti, tačiau pažymi, kad tikrasis skaičius greičiausiai yra daug didesnis, nes šie skaičiai atspindi tik patvirtintus Jungtinių Tautų užregistruotus atvejus.

Nuo karo pradžios kas penktas vaikas neteko šeimos nario ar draugo. Be to, nuo 2021 metų gimstamumas Ukrainoje sumažėjo 35 procentais, o per pastaruosius trejus metus šalį paliko apie trečdalis vaikų. Kiekvienas trejų metų vaikas nežino nieko kito, tik karą, kuris gali turėti įtakos jų gerovei ir vystymuisi visą gyvenimą. Pabėgėlių vaikai iki trejų metų patyrė persikėlimo sunkumus, dažnai jie buvo atskirti nuo savo tėvų. Daugiau nei 5,1 milijono vaikų paliko savo namus.

Nuo karo pradžios buvo sugadinta arba sugriauta daugiau nei 1600 mokyklų, apie 786 sveikatos priežiūros įstaigos, o maždaug 40% ikimokyklinio amžiaus vaikų negauna ankstyvojo ugdymo.

Dauguma mokyklų netoli fronto linijos uždarytos, o beveik 40% vaikų mokosi tik per nuotolines pamokas.

Šioje sudėtingoje situacijoje UNICEF kartu su Ukrainos vyriausybe ir partneriais siekia patenkinti konkrečius labiausiai pažeidžiamų vaikų poreikius, taip pat sukurti pagrindą ilgalaikiam vystymuisi.

