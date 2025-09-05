Trakų Dievo Motinos atlaidai. „Čia kiekvienas yra laukiamas“
Apie šiuos atlaidus susitikome pasikalbėti su Trakų bazilikos zakristijonu Žygimantu Jacevičiumi, kuris Trakų bazilikoje praleido savo vaikystę ir paauglystę, todėl jam viskas siejasi su asmeniniais atsiminimais.
„Švč. Mergelė Marija yra tituluojama Vilties Karaliene, o mūsų šventovė yra Marijos vardo, tad šiais jubiliejiniais metais viskas puikiai dera. Esame ir bazilika, o tai reiškia dar glaudesnį ryšį su popiežiumi, todėl ši tema mums yra ypač artima”, – pasakoja Trakų bazilikos zakristijonas.
Atlaidai, prasidėję rugsėjo 1 d., tęsiasi iki rugsėjo 8 d. vakaro. Ž. Jacevičius pastebi, jog žmonių srautas auga kasdien. Pagrindinė šventės diena bus sekmadienis, rugsėjo 7-oji, tačiau didelio maldininkų būrio tikimasi ir rugsėjo 8-ąją, pirmadienį, kai bus švenčiama Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė. Ypatingą vietą atlaiduose užima jaunimas – šeštadienį Trakus užpildys jaunųjų piligrimų grupė, kuri pėsčiomis į Trakus keliaus nuo Aušros Vartų Vilniuje.
Kalbėdamas apie Trakus, bazilikos zakristijonas šmaikštauja, jog anksčiau čia buvo tik pilis ir kibinai, o dabar – pilis, kibinai ir bazilika. Jis prisimena, jog didžiausias pasirengimas atlaidams vyko 2017 metais, kai bažnyčiai buvo suteiktas Mažosios bazilikos titulas – tuomet reikėjo sutvarkyti daug dokumentų ir atlikti liturginius pakeitimus. Tai buvo Trakų, kaip ne tik istorinio, bet ir gyvo dvasinio centro, prikėlimas.
Dabar į baziliką keliauja piligrimai ir tikintieji iš viso pasaulio. Virš pagrindinio altoriaus čia kabo stebuklais garsėjantis Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, paveikslas, kuris 1718 m. rugsėjo 4 d. oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis auksinėmis karūnomis.
Galiausiai, Žygimantas Jacevičius į klausimą, ką reikėtų pasiimti piligrimui su savimi, vykstančiam į atlaidus, atsako: „Patartume turėti piligrimo pasą, į kurį galima gauti specialų antspaudą. Svarbu nusiteikti ir suprasti, kad atvykstate aplankyti Lietuvos Globėją. Ši vieta yra susijusi su mūsų valstybingumu, Vytauto Didžiojo asmenybe ir istorija. Čia persipina keli lygmenys: istorinis, valstybinis ir dvasinis, kuriame Marija veikia kaip visos tautos užtarėja.“
(Aistė Karpytė / Vatican News)