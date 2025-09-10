Tėvas J. Farelis OSA – naujasis Augustinų ordino generalinis prioras
62 m. t. J. Farelis gimė Pensilvanijos valstijos vietovėje Drexel Hill, nuo 1987 m. priklauso augustinų Santo Tomas de Villanova provincijai, 1991 m. įšventintas kunigu, nuo 2013 m. ėjo vadovaujančias Ordino vyresnybės Romoje pareigas – prioro generalinio vikaro ir asistento Šiaurės Amerikos augustinams. Kaip ordino generalinis vikaras jis yra lankęsis bene visose ordino provincijose kone 50 pasaulio kraštų.
Šešerių metų kadencijai išrinktas t. J. Farelis pareigas perima iš ispano t. Alejandro Moralio, vadovavusio ordinui pastaruosius dvylika metų, kuris, savo ruožtu, buvo išrinktas ordino prioru vietoje Roberto Prevosto, dabartinio popiežiaus, taip pat vadovavusio ordinui dvylika metų, t. y. dvi kadencijas, nuo 2001 iki 2013 m.
T. J. Farelis yra 98-asis Augustinų generalinis prioras visame pasaulyje veikiančio ordino, turinčio beveik 800 metų istoriją. Pagrindinės beveik trijų tūkstančių narių ordino provincijos yra Ispanijoje, JAV, Italijoje, Meksikoje, Filipinuose ir Peru. Ordino narių skaičiai laipsniškai mažėja istorinėse jurisdikcijose Europoje ir Šiaurės Amerikoje, tuo metu kai pastebimas didelis Ordino pašaukimų augimas ir ordino bendruomenių plitimas Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse.
Augustinų dvasinei šeimai, be ordino vyrų vienuolių, kurių didžioji dauguma yra kunigai, priklauso augustinų kontempliatyvios seserys vienuolės, augustinų brolijų nariai – moterys ir vyrai pasauliečiai, kelios dešimtys moterų ir vyrų vienuolijų, formaliai prisijungusių prie augustinų dvasinės šeimos, kitos augustinų pasauliečių grupės ir pasauliečiai – visi, kurie vadovaujasi IV–V a. Bažnyčios vyskupo ir mokytojo šv. Augustino dvasingumu, dalijasi panašiomis dvasinėmis malonėmis siekdami viena mintimi ir viena širdimi kreiptis į Dievą, kad kiekvienas pagal savo pašaukimą tarnautų bendram tikslui ugdyti Kristaus kūną (žr. Ef 4, 12) (SAK / Vatican News)