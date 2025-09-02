Siera Leonėje nužudytas katalikų kunigas A. D. Amadu
Pirmaisiais duomenimis, kunigas buvo užpultas ginkluotų vyrų, tarp jo ir užpuolikų kilo grumtynės, kurių metu kunigas buvo nužudytas. Teisėsaugos pareigūnai pradėjo tyrimą. Kol kas nepatvirtinta, ar užpuolėjai pavogė ką nors iš kunigo buto. Užpuolimo priežastis lieka neaiški.
Tuo metu tikinčiųjų bendruomenė gedi dėl mylimo ir gerbimo dvasininko netekties. Anot parapijiečių, kun. A. D. Amadu garsėjo paslaugumu ir drąsa, bendravimu su jaunimu ir pažeidžiamomis šeimomis bei energingais pamokslais prieš korupciją ir nusikalstamumą.
Kenemos tikintieji neteko vadovo ir tėvo, nepaliaujamai gynusio žmogaus orumą, pažymėjo parapijietis, kurio mintis pareiškime antrino Kenemos vyskupas Henry Aruna. Vyskupas ragino tikinčiuosius vieningai laikytis maldos ir taikos, kartu prašė valdžios institucijas užtikrini krikščionių bendruomenių saugumą. Jis atkreipė dėmesį, kad kunigas nužudytas regione didėjant nesaugumui, ginkluotiems apiplėšimams ir išpuoliams. (SAK / Vatican News)