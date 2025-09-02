Paieška

Paieška

Paieška

ltlietuvių
Kun. A. D. Amadu Kun. A. D. Amadu  
Bažnyčia

Siera Leonėje nužudytas katalikų kunigas A. D. Amadu

Siera Leonės katalikų bendruomenė sukrėsta gedi dėl brutaliai nužudyto kunigo. Rytų regiono sostinės Kenemos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Augustinas Dauda Amadu buvo nužudytas klebonijoje naktį į rugpjūčio 30 d.

Pirmaisiais duomenimis, kunigas buvo užpultas ginkluotų vyrų, tarp jo ir užpuolikų kilo grumtynės, kurių metu kunigas buvo nužudytas. Teisėsaugos pareigūnai pradėjo tyrimą. Kol kas nepatvirtinta, ar užpuolėjai pavogė ką nors iš kunigo buto. Užpuolimo priežastis lieka neaiški.

Tuo metu tikinčiųjų bendruomenė gedi dėl mylimo ir gerbimo dvasininko netekties. Anot parapijiečių, kun. A. D. Amadu garsėjo paslaugumu ir drąsa, bendravimu su jaunimu ir pažeidžiamomis šeimomis bei energingais pamokslais prieš korupciją ir nusikalstamumą.

Kenemos tikintieji neteko vadovo ir tėvo, nepaliaujamai gynusio žmogaus orumą, pažymėjo parapijietis, kurio mintis pareiškime antrino Kenemos vyskupas Henry Aruna. Vyskupas ragino tikinčiuosius vieningai laikytis maldos ir taikos, kartu prašė valdžios institucijas užtikrini krikščionių bendruomenių saugumą. Jis atkreipė dėmesį, kad kunigas nužudytas regione didėjant nesaugumui, ginkluotiems apiplėšimams ir išpuoliams. (SAK / Vatican News)

2025 rugsėjo 02, 13:23
Klausykis podcast
Klausykis podcast
Viešpaties Angelas
Viešpaties Angelas
Popiežiaus audiencijos
Popiežiaus audiencijos
Paremk svarbią misiją Paremk svarbią misiją