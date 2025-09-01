Rugsėjo 1-oji – Pasaulinė maldos už kūrinijos apsaugą diena
Pasaulinė maldos už kūrinijos apsaugą diena šiandien yra kaip niekad svarbi ir aktuali, pabrėžė popiežius sekmadienio, rugpjūčio 31 d., vidudienį. Jis priminė, kad ši diena švenčiama ekumeniškai kartu su kitų Bažnyčių ir bendruomenių krikščionimis, o ją pratęsia „Kūrinijos laikas“, minimas iki spalio 4 d. – Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės. Popiežius paminėjo ir prieš 800 metų šv. Pranciškaus sukurtą „Saulės giesmę“ ir ragino, kad šios giesmės dvasia krikščionys šlovintų Dievą ir atnaujintų įsipareigojimą rūpintis mūsų bendrais namais.
Jau liepos mėnesio pradžioje popiežius Leonas XIV paskelbė motu proprio dokumentą, kuriuo Romos mišiolas buvo papildytas Mišių už kūrinijos apsaugą (Missa pro custodia creationis) tekstais ir pats popiežius pirmą kartą aukojo šias Mišias liepos 9 d. Kastel Gandolfe.
Maldos už kūrinijos apsaugą diena švenčiama ekumeniškai, nes ji ir gimė ekumenizmo kontekste. Ją 1989 m. įvedė Konstantinopolio visuotinis patriarchas Dimitrijus. Rugsėjo 1 d. ortodoksų pradėtą minėti dieną vėliau Pasaulinė Bažnyčių taryba pratęsė iki spalio 4 d. minimu „Kūrinijos laiku“. 2015 m. popiežius Pranciškus paskelbė encikliką Laudato si’ ir į Katalikų Bažnyčios minėjimų kalendorių įtraukė Pasaulinę maldos už kūrinijos apsaugą dieną.
Šiais metais Pasaulinės maldos už kūrinijos apsaugą dienos minėjimas susietas ir su Nikėjos visuotinio Bažnyčios susirinkimo 1700 metų sukaktimi. Pasaulinė Bažnyčių taryba pasiūlė, kad Pasaulinė maldos už kūrinijos apsaugą diena būtų minima kaip proga apmąstyti atsakomybę už mūsų bendrus namus Nikėjos susirinkimą paskelbto Tikėjimo išpažinimo šviesoje: tikime į Dievą, „dangaus ir žemės kūrėją“; tikime į Jėzų Kristų, per kurį „visa buvo padaryta“.
Kūrinijos laiko iniciatyvas pasauliniu mastu koordinuoja Pasaulinė Bažnyčių taryba, vadovaujama Vokietijos liuteronų vyskupo Heinricho Bedfordo-Strohmo, bendradarbiaudama su Bažnyčiomis visame pasaulyje. Bendrų pamaldų rengimas šiais metais patikėtas Kongo Demokratinės Respublikos sostinės Kinšasos arkivyskupui kardinolui Fridolinui Ambongo, Kolumbijos liuteronų vyskupui Atahualpai Hernandezui ir Korėjos presbiterionų Bažnyčios pastoriui Hyunju Bae. (jm / Vatican News)