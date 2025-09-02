Mosule po restauravimo atidarytos dvi katalikų bažnyčios
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios atidarymo ceremonijoje dalyvavo Irako premjeras Mohammedas Shia al-Sudani ir kiti vyriausybės atstovai, tokiu gestu simboliškai pabrėždami ne vien istorinių bažnyčių atstatymo, bet ir Mosulo bei apylinkių krikščionių vaidmenį. Miesto sirų katalikų arkivyskupas Benediktas Younanas Hanno padėkojo už šį gestą, tačiau priminė ir daug metų trunkančią krikščionių kovą už lygias teises visuomenėje, kurios daugumą, kaip galima priminti, sudaro musulmonai sunitai ir šiitai. Dar viena didelė bendruomenė – kurdai.
Po ceremonijos sirų katalikų bažnyčioje, premjeras nuvyko į kitą Mosulo senamiesčio bažnyčią – Valandų Dievo Motinos bažnyčią, priklausančią dominikonų ordinui, kurioje sudalyvavo kitoje panašioje ceremonijoje.
Dviejų katalikų bendruomenės bažnyčių atidarymas yra, suprantama, motyvas džiaugtis, antra vertus, neišengiamai primena tai, dėl ko prireikė restauravimo darbų – kaip ir daug kitų Mosulo bažnyčių, jos buvo išniekintos ir apgriautos ISIS islamistinės ir teroristinės organizacijos, didžiausios ekspansijos metu pavertusios Mosulą savo sostine, narių. Krikščionims tuo metu nebuvo daug pasirinkimų – bėgti, mokėti ekstremistams vadinamąjį apsaugos mokestį – apsaugos nuo pačių ekstremistų, tuo pat metu, kai neteko darbo ir kitų pragyvenimo pajamų, arba priimti islamą. Priešingu atveju, pagal džihadistus, jiems turėjo būti skirta mirties bausmė. Absoliuti dauguma krikščionių iš milijoninio Mosulo miesto ir gretimų Ninevės lygumos gyvenviečių pasitraukė į kurdų autonominio regiono sostinę Erbilį, iš kurio didelė dalis negrįžo į savo buvusius namus ir tada, kai 2017 metų vasarą ISIS buvo išvyta.
„Acimena“ pranešimuose priduriama, kad minėtos dvi bažnyčios, kaip, beje, ir kiti religinės paskirties pastatai, ne vien krikščioniški, bet ir islamiški, didžioji al-Nuri mečetė, neatitikusi džihadistų ideologijos, buvo restauruotos pagal Jungtinių Tautų agentūros UNESCO 2018 metais surengtoje konferencijoje patvirtintą atstatymo planą. Tarp restauravimo ir atstatymo darbų finansuotojų – Jungtiniai Arabų Emyratai ir Europos Sąjunga. (RK / Vatican News)