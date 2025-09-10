Kard. P. Parolinas: kai švenčiame jubiliejų, švenčiame Dievo ir jo tautos meilę
Pasak kardinolo, švęsdami 800 metų vyskupijos katedros pašventinimo sukaktį neapsiribojame pastato didumu, akmenų senumu ar vyskupijos, kurioje, beje, XIII amžiuje kuriam laikui rezidavo net penki popiežiai, dydžiu. Švenčiame visų pirma tą, kuriam yra skirta šventovė, kuris pats yra Šventykla, Altorius, Kunigas ir Auka: Viešpatį Jėzų.
„Kaip gerai žinome, išganymo istorija yra dviejų veikėjų – Dievo ir jo tautos – meilės istorija. Jei šiandien šventiškai minime Sužadėtinį, negalime nepaminėti ir jo Sužadėtinės – Riečio tikinčiųjų bendruomenės. Švenčiame tikėjimo atsaką, kuriuo ji sugebėjo atsiliepti į Dievo besąlygišką meilę, dar gerokai anksčiau nei prieš 800 metų“, – sakė kardinolas P. Parolinas.
Netrūksta sunkumų, pripažino popiežiaus bendradarbis, priminęs prieš dešimt metų katedros pamatus sukrėtusį žemės drebėjimą, taip pat kitokio pobūdžio „žemės drebėjimus“ – vyskupijos miestelių ir kaimelių tuštėjimą, senėjimą, pašaukimų mažėjimą, kitas senas ir naujas problemas.
Tačiau nereikia nusiminti ir nuleisti rankų. Reikia visada žadinti tikėjimą, lydėti jaunuolius, melsti Viešpatį žadinti pašaukimus – svarbu ne vien skaičius, bet ir šventumas, kaip išryškino sekmadienio, rugsėjo 7-osios, Karolio Akučio ir Petro Jurgio Frassati paskelbimo šventaisiais apeigos, kaip liudija šv. Barbora ir šv. Felicijus, Riečio vyskupijos istoriniai globėjai. Visada, ypač dvasininkams ir vienuoliams, reikia išlaikyti sąmoningumą, kad mūsų tikėjimas bus tvirtas, jei stovės ant tos uolos, kuria yra Viešpats ir jo Žodis, jei vykdysime jo priesakus ir sieksime mylėti vienas kitą. (RK / Vatican News)