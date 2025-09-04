Kankinio arkivysk. E. Proffitlicho beatifikacijos Taline programa
Reikia priminti, kad Talino vyskupui Philippe’ui Jourdanui kviesti pasirengti beatifikacijai teko net du kartus. Ji buvo numatyta 2025 gegužės 17-ąją, tačiau, kaip numato kanonai, po popiežiaus Pranciškaus mirties visos tų savaičių ir mėnesių beatifikacijos buvo atšauktos tol, kol jų iš naujo nepatvirtins naujasis popiežius. Arkivyskupo E. Proffitlicho SJ beatifikacija buvo patvirtinta birželio 21 dieną, šį kartą jau Leono XIV potvarkiu. Patvirtintas ir tas pats popiežiaus vardu iškilmės apeigoms vadovausiantis ganytojas – kardinolas Christophas Schönbornas, Vienos arkivyskupas emeritas.
Įžanga į beatifikaciją bus visų komunistinių represijų aukomis tapusių estų vardų skaitymas. Bendromis Estijos istorinės atminties instituto ir draugijos „Memento“ pastangomis nustatyti 22 600 vardai. Juos, po vieną, apie 150 skaitovų, atstovaujančių įvairioms visuomenės grupėms, pradės skaityti rugsėjo 4-osios popietę. Skaitoma bus viduramžius menančio Talino dominikonų vienuolyno kapitulos salėje, vyks tiesioginė transliacija „Youtube“ kanale. Tūkstančių vardų skaitymas truks kone parą, iki rugsėjo 5-os d. ankstyvos popietės.
Rugsėjo 5-osios vakare Talino Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katalikų katedroje kamerinis choras „Voces Tallinn“ surengs visiems atvirą koncertą, skirtą arkivyskupo E. Profittlicho atminimui, programoje – Palestrinos, Talio ir kitų polifonijos meistrų kūriniai. Tuoj po koncerto katedros prieigose įvyks Maltos Ordino draugų surengtas susitikimas.
Rugsėjo 6-oji – beatifikacijos diena. Beatifikacijos Mišios Laisvės aikštėje prasidės 11 valandą vietos laiku, jos bus tiesiogiai transliuojamos įvairiais kanalais, įskaitant oficialią beatifikacijos interneto svetainę www.profittlich.eu. Beatifikacijos dienos popietę taip pat numatyta piligrimų šventė Talino katalikų katedros kieme, o vakare – priėmimas Šv. Mikalojaus bažnyčios muziejiniame komplekse.
Rugsėjo 7-osios vidudienį Talino vyskupas Ph. Jourdanas vadovaus padėkos Mišioms Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. (RK / Vatican News)