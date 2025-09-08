Kankinio arkiv. E. Profittlicho beatifikacija Taline. Kard. Ch. Schönborno OP homilija
Homilijoje jis paminėjo kone parą trukusį daugiau nei 23 000 sovietinių represijų aukų, tarp kurių buvo ir Talino arkivyskupo Eduardo Profittlicho (1890–1942) vardas, sąrašo skaitymą Talino dominikonų vienuolyne, vieną iš beatifikacijos programos punktų.
„Jūs, Talino vyskupijos tikintieji, esate priežastis, dėl kurios šiandien jis yra iškeltas į altorių garbę. Nes jis nenorėjo jūsų palikti, negrįžo į Vokietiją, gerai žinodamas, jog pasilikimas beveik neišvengiamai lems jo mirtį“, – sakė kardinolas, primindamas laisvą ir sąmoningą Eduardo Profittlicho pasirinkimą likti Estijoje prieš šiai patenkant į bolševikų rankas, motyvuotą Viešpaties žodžių, kad ganytojas visada lieka su savo kaimene. Šis pasirinkimas nebuvo lengvas ar paprastas, bet, kaip savo šeimai rašė arkivyskupas E. Profittlichas, apsisprendimas atnešė kaip reta didelį vidinį džiaugsmą. Jis liko guosti ir stiprinti savo tikėjimo brolių ir galbūt daugelio kitų žmonių, nors galėjo rasti labai gerų ir racionalių argumentų išvykti.
Beatifikacija, pabrėžė Vienos arkivyskupas emeritas, niekada nėra skirta vienam asmeniui. „Tikintis žmogus niekada nėra vienas“, – priminė jis popiežiaus Benedikto žodžius. Arkivyskupo Eduardo pasirinkimą nulėmė ir tikinčiųjų maldos už savo vyskupą.
„Vieną dieną sužinosime, pamatysime ir suprasime, kaip mūsų kelias buvo nematomai saugomas ir kreipiamas daugybės žmonių maldų ir jų tikėjimo gyvenimo. Šiandienos beatifikacija apima visus, kurie turėjo įtakos palaimintojo Eduardo keliui“, – sakė kardinolas Ch. Schönbornas OP. Tai, pasak jo, tėvai, broliai ir seserys, mokytojai, draugai, aplankytos tikėjimo vietos, sutikti Bažnyčios žmonės. Tik viskas kartu leidžia lemiamu momentu pasakyti tokį ryžtingą „Taip“ tikėtinai kankinystei, kokį pasakė arkivyskupas E. Profittlichas.
Tai buvo visiškai asmeninis „Taip“, bet tuo pat metu ir kai kas daugiau: tai Bažnyčios „Taip“ Dievo valiai, kuri išreiškiama vieno asmens „Taip“. Asmeninis šventumas visada remiasi Bažnyčios, Kristaus Sužadėtinės, šventumu. Todėl šiandien yra džiaugsmo diena visai Bažnyčiai, ypač Bažnyčiai Estijoje, sakė kardinolas. Pasak jo, beatifikacija ir daugiau nei 23 000 aukų vardų primena ir tai, kas tuo metu vyko Europoje ir pasaulyje, neįsivaizduojamą pragariškų jėgų siautėjimą. Hitleris – Vokietijoje, Stalinas – Sovietų Sąjungoje. Jie tarėsi, kaip pasidalyti, ko gero, paties beprotiškiausio kada nors vykusio karo grobį. „Vos jį pasidalinus, vienas iš banditų puolė kitą, norėdamas pasisavinti viską“, – pridūrė kardinolas, anot kurio, koncentracijos stovyklos ir gulagai tapo didžiausios paniekos žmonijai išraiškomis.
Koks kontrastas orumui, iš tikėjimo plaukiantiems ramybei ir tvirtumui, su kuriais arkivyskupas E. Profittlichas pasitiko NKVD pareigūnus. „Jis mirė 1942 m. vasario 22 d. kaip viena iš dviejų žudikiškų ideologijų milijonų aukų“, – sakė kard. Ch. Schönbornas OP, anot kurio, palaimintasis kankinys parodė krikščioniškos laikysenos persekiojimų akivaizdoje kelią.
„Negaliu nuspėti, kokia kryptimi dabar pasuks mano gyvenimas, kokių aukų man dar teks padaryti, bet einu šiuo keliu labai pasitikėdamas Dievu, tvirtai įsitikinęs, kad jei Dievas eis su manimi, niekada nebūsiu vienas. Taip pat tvirtai viliuosi, kad auka, kurią čia, šioje šalyje, aukoju Dievo karalystės labui, vienaip ar kitaip duos vaisių“, – citavo kankinio arkivyskupo laiško artimiesiems žodžius kardinolas Ch. Schönbornas OP.
„Arkivyskupo Eduardo Profittlicho beatifikacija vyksta tuo metu, kai kyla grėsmė, kad senos žaizdos vėl gali atsiverti. Būtent šioje pasaulio dalyje šis nerimas labai jaučiamas. Karas vėl tapo šio regiono kasdienybės dalimi. Taikos viltys patiria sunkų išmėginimą“, – pridūrė jis, užsimindamas apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir grasinimus kitoms šalims. Antra vertus, neturime užmiršti ir kitų karų bei įvairių priežasčių, įskaitant religijos panaudojimą politikai, nulemtų persekiojimų.
Baigdamas homiliją kardinolas Ch. Schönbornas OP vylėsi, kad 23 000 Estijos kankinių, taip pat daugybės šių dienų kankinių auka duos, kaip sakė sau arkivyskupas Eduardas, vienokių ar kitokių vaisių. Žinome pirmųjų krikščionių posakį, kad „Kankinių kraujas – krikščionių sėkla“. Melskime ir mes tokio pasitikėjimo Dievu, koks buvo pripildęs Eduardą Profittlichą, kad prisiliestume, kaip ir jis, prie Viešpaties džiaugsmo pilnatvės, minėtos beatifikacijos Mišių Evangelijos skaitinyje (žr. Jn 17, 13 – red.).
Galima pridurti, kad arkivyskupo Eduardo Profittlicho SJ beatifikacijos apeigose Taline dalyvavo kitų Estijos krikščioniškų Bažnyčių delegatai, katalikų ganytojai iš Vokietijos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos, taip pat apaštalinis nuncijus arkivyskupas Georgas Gansweinas. Su jais, greta kardinolo Ch. Schönborno ir Talino katalikų vyskupo Philippo Jourdano, Mišias koncelebravo arkivyskupas G. Grušas, arkivyskupas L. Virbalas, vyskupas D. Trijonis, Evangelijos knygą nešė nuolatinis diakonas D. Chmieliauskas. Tarp kitų dalyvių – Lietuvos ambasadorės Estijoje ir prie Šventojo Sosto G. Skripkaitė ir S. Maslauskaitė-Mažylienė. Beatifikacijos apeigos vyko Talino Laisvės aikštėje, o vienas iš jos papuošimo elementų – didžiulės pastato priešais sceną su altoriumi fasadą papuošusios Estijos ir Ukrainos vėliavos. (RK / Vatican News)