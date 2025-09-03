„Trokštu tylos“: sesuo Veronika pasakoja apie gyvenimo prasmės paieškas vienuolyne
„Daugelis jų nėra katalikai“, – pasakoja sesuo Veronika, kuri jau keletą metų yra dominikonių bendruomenės dalis. „Jie sako: nežinau, kas esu. Noriu tylos. Noriu atrasti save“, – sako vienuolė.
Sesuo Veronika, kilusi iš Paryžiaus, yra vienintelė užsienietė mažoje Röglės bendruomenėje. Prieš tai ji daugelį metų gyveno vienoje pasauliečių bendruomenėje, vėliau atsivertė į katalikybę. Į Švediją ji persikėlė 2021 m. generalinės vyresniosios prašymu. „Buvau labai laiminga. Dar būdama maža mergaitė skaičiau Selmos Lagerlöf knygą apie Nilsą Holgerssoną“, – su šypsena prisiminė ji. Tačiau Švedijoje situacija buvo visiškai kitokia. „Kai atvykau, turėjau didelių išankstinių nuostatų“, – dalijasi vienuolė. Ją nustebino, kaip mažai žinoma apie Katalikų Bažnyčią. „Daugelis žmonių net nežinojo, kad katalikai yra krikščionys“, – pažymėjo ji. Dabar ji gyvena Röglėje su dar trimis vienuolėmis.
Švedijos Katalikų Bažnyčia yra maža, tačiau būtent tai ir žadina aplinkinių smalsumą. Dominikonės pasakoja apie vienuolinį gyvenimą socialiniuose tinkluose, įskaitant „Facebook“. Tokiu būdu prie jų gali priartėti net ir netikintys žmonės, kurie yra atviri tylos patirčiai. Dominikonų dvasingumas suteikia erdvę tiems, kurie ieško krypties. „Žmonės ateina ne todėl, kad ieško Katalikų Bažnyčios“, – sakė sesuo Veronika. „Jie ateina, nes ieško savęs.“ (DŽ/Vatican News)