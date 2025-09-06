Dvidešimt trečiasis eilinis sekmadienis
„NEMASINIS“ TIKĖJIMAS
Adolfas Grušas
Galima sakyti, jog šiais laikais klebonams ir kitiems kunigams, dirbantiems parapijų pastoracijoje, būdinga tai, kad jie labai retai pasidžiaugia tikinčiųjų atsaku į sielovadinius sumanymus. Jei suorganizuotoje maldos grupelėje dalyvauja mažai žmonių, tuoj pat esame pasirengę skųstis: „Žiūrėkite, jie nieko nesupranta, jiems nerūpi formacija, jie nemoka atskirti gerų pasiūlymų nuo nereikšmingų dalykų“ ir panašiai. Jei po to kitą kartą, ištaisius tai, ko trūko, arba kas galėjo būti prasto lankomumo priežastimi, ateina keliais žmonėmis daugiau, nei praėjusį kartą, klebonas taip pat nėra visiškai patenkintas: „Taip, jie atėjo, bet tik todėl, kad turėjome užkandžių, arba todėl, kad susitikimą perkėlėme tuojau po Mišių, kitaip niekas nebūtų pasikeitę. Be to, jų vis tiek buvo labai mažai, palyginti su parapijos gyventojų skaičiumi“… Ir net jei žmonių dalyvavimas viršija lūkesčius, tai irgi gali tapti pagrindu skųstis: „Koks chaosas! Kur juos visus dėti?“ Trumpai tariant, atrodo, kad mums niekas niekada nesiseka, o krikščioniškojo gyvenimo idealas lieka nepasiekiamas…
Galbūt mus paguostų žinojimas, kad net mūsų Mokytojui ne visada viskas klostėsi taip, kaip Jis norėjo. Pasak to, ką šiemet skaitome Evangelijoje pagal Luką, savo misijos pradžioje Jėzus buvo ne tik ignoruojamas savo žemiečių, Nazareto gyventojų, bet netgi atstumiamas ir persekiojamas. Vėliau, kai pradėjo rastis norinčiųjų Juo sekti, Viešpats griauna jų entuziazmą, vienam sakydamas, kad sekti Juo, reiškia: neturėti kur galvos priglausti, kitam, norinčiam pirmam palaidoti tėvą, – kad reikia leisti mirusiems laidoti savo mirusiuosius, o dar vienam – kad pridėti ranką prie arklo ir atsigręžti atgal reiškia orumo stoką. Tad netenka stebėtis, kad paskui net ir tas nedaugelis Jėzaus klausytojų nusigręžia nuo Jo. Taip pasiekiame šiandienos Evangelijos pasakojimą, kuomet, kaip rašo Lukas, su Jėzumi ėjo „gausios minios“. Atrodo, tai turėtų plačiai atverti Jėzaus širdį, nes Jis mato, kad troškimas sugrąžinti visus žmones pas Dievą, atrodo, duoda konkrečių vaisių. Vis tiktai Išganytojas lieka konkretus: toms „gausioms minioms“ Jis kalba aiškiai, iškeldamas tris sąlygas, dėl kurių veikiausiai vėl atsiras tokių, kurie nebevaikščios su Juo…
Kokios yra šios trys sąlygos, kad galėtume autentiškai sekti Jėzumi, o ne tik dėl to, kad esame pagauti lengvabūdiško entuziazmo? Iš esmės Jėzaus žodžiuose yra tik viena sąlyga: būti laisviems viduje ir išorėje. Laisviems nuo emocinių prisirišimų, laisviems nuo įsipareigojimų, laisviems nuo rūpesčių dėl turtų. Iš tikrųjų mūsų požiūriu tai būtų trys labai gražūs elementai, kurių reikėtų siekti net ir tikėjimo gyvenime. Kas gali būti gražiau už galimybę dalytis savo tikėjimu į Kristų su žmonėmis, kuriuos labiausiai mylime? Kas blogo, jei savo bažnytinėje ir pastoracinėje veikloje siekiame kitų pritarimo ir paramos? Ir, pagaliau, kas blogo, jei materialinės gėrybės naudojamos net Bažnyčioje, kuri, būdama laikina tikrovė ir įsitvirtinusi pasaulyje, neišgyventų, jei neieškotų ir finansinių išteklių savo veiklai vykdyti?
Jei šie trys dalykai atliekami išmintingai ir sąžiningai, jie yra visiškai leistini ir juose nėra nieko blogo: kodėl tad Jėzus iš norinčių būti Jo mokiniais reikalauja, kad jie išsilaisvintų iš brangiausių jausmų, neštų Evangelijos žinią tarsi kryžių ir atsisakytų viso savo turto?
Ši Jėzaus mintis yra aiški, nors, iš pažiūros, ir žiauri: kad ir kokie svarbūs ir gražūs būtų mūsų gyvenimo dalykai, nė vienas iš jų neturi būti iškeltas aukščiau Dievo. Jei mes nesugebame Dievui suteikti pirmenybės, mūsų tikėjimo gyvenimui visada kažko trūksta: jam trūksta tos laisvės - vidinės ir išorinės - nuo visko, kas esame ir ką turime, kad galėtume laisvai vadintis jo mokiniais.
Todėl jei meilė Dievui nėra svarbesnė už meilę brangiausiems žmonėms, mes neturime širdies laisvės, kurios Jis iš mūsų reikalauja, kad galėtume laisvai Juo sekti.
Jei visur, ką darome, siekiame kitų pritarimo ir nepriimame kentėjimų naštos, kuri neišvengiamai yra susijusi su pareiga skelbti Evangeliją, mes neturime dvasios laisvės, kurios Jis iš mūsų reikalauja, kad galėtume laisvai Juo sekti.
Jei rūpinimasis materialinių gėrybių valdymu tampa prioritetu, pikta valia, kurią išprovokuoja turtas, atima iš mūsų tą veikimo laisvę, kurios Jis iš mūsų reikalauja, kad galėtume laisvai Juo sekti.
Tai nėra lengva, ir Viešpaties kvietimas tikrai nebus priimtinas „masinei“ krikščionybei.
Bet, galbūt, taip ir geriau…