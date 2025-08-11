Paieška

Augsburgo vyskupas Bertramas Meieris 
Bažnyčia

Vokietijos Bažnyčia skyrė 595 mln. eurų paramos tarptautiniams projektams

Praėjusiais metais Vokietijos vyskupijos, vienuolijos ir humanitarinės organizacijos tarptautiniams projektams skyrė apie 595 mln. eurų. Dėmesys buvo sutelktas į sielovadą, vystymąsi, švietimą ir skubią pagalbą. Tai rodo finansiniai statistiniai Bažnyčios duomenys, pateikti 2024 m. ataskaitoje.

Augsburgo vyskupas Bertramas Meieris išreiškė dėkingumą už suteiktą pagalbą. Jis pabrėžė, kad Bažnyčios įsipareigojimas daro konkretų ir teigiamą poveikį atskirų asmenų ir bendruomenių gyvenimui. Bažnytinis bendradarbiavimas suvokiamas kaip pagalba pagalbai, grindžiama tikėjimu ir vykdoma broliško bendradarbiavimo dvasia. Tokiu būdu jis peržengia nacionalines sienas ir kultūrinius skirtumus.

Ataskaitoje taip pat svarstoma, kaip galima toliau plėtoti Bažnyčių bendradarbiavimą, atsižvelgiant į mažėjančius išteklius. Kaip ir ankstesniais metais, Vokietijos Bažnyčios parama kitoms Bažnyčioms visame pasaulyje buvo finansuojama iš aukų, rinkliavų ir iš Bažnyčiai skiriamų Vokietijos piliečių mokesčių.

(DŽ/SIR)

2025 rugpjūčio 11, 10:03
