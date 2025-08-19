Vatikano pareigūnas: „Svarbiausia aukoms yra teisingumas“
Interviu su juo paskelbė Meksikos katalikų interneto svetainė Desde la fe, interviu įrašytas liepos mėnesį Vatikano pareigūnui lankantis šioje Lotynų Amerikos valstybėje.
Kun. J. Bartomeu priminė, kad nepakanka kalbėti apie nepilnamečių seksualinių išnaudojimo nusikaltimus, kuriuos padarė kunigai, diakonai ar vienuoliai. Reikia taip pat kalbėti apie trapių ar pažeidžiamų suaugusiųjų išnaudojimą ar, žvelgiant dar plačiau, ne vien apie seksualinį, bet ir sąžinės išnaudojimą, dvasinius, galios ir autoriteto piktnaudžiavimus.
Kova su visų tipų išnaudojimais ir piknaudžiavimais bus Leono XIV pontifikato prioritetas, kaip buvo ir jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus prioritetu. Kad būtų tinkamai reaguojama į išnaudojimų nusikaltimus ir ypač jiems būtų iš anksto užkirstas kelias, Tikėjimo mokymo dikasterijos pareigūnas priminė būtinybę to, ką Pranciškus vadino prevencijos bei rūpesčio kultūra. Kad tėvai jautųsi visiškai ramūs, palikdami savo vaikus parapijose, mokyklose ir kitose vietose, nepakanka protokolų ir procedūrų, nors ir gerų. Reikia ir rūpesčio kultūros, mentaliteto pokyčio. Reikia atsisakyti „dangstymo kultūros“, kuri tikrai nėra tai, ko mokė Viešpats. Neretai buvo dangstyta manant, kad tokiu būdu ginama Bažnyčia, tačiau iš tiesų ginsime ir padėsime Bažnyčiai, mistiniam Kristaus Kūnui, kai prašydami atleidimo pripažinsime savo bei mus nuvylusių brolių bei seserų klaidas. (RK / Vatican News)