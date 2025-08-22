Ukrainos vyskupas: su viltimi priimame visas pastangas dėl taikos
Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Skomarovskis interviu Vatikano radijui pabrėžė, kad ukrainiečiai yra dėkingi popiežiui už jo rūpestį. „Malda ir pasninkas turi ypatingą galią, daro įtaką istorijai. Džiaugiamės, kad popiežius mus prisimena ir prašo visus tikinčiuosius melstis, kad baigtųsi karas Ukrainoje.“ Ukrainos katalikai dėkingi, kad prie jų maldos už taiką šią dieną prisijungia viso pasaulio tikintieji. Vyskupas paminėjo, kad tokia maldos vienybės su viso pasaulio tikinčiaisiais dvasia buvo labai stipriai jaučiama ir rugpjūčio 14 d., kai maldos ir pasninko diena už taiką buvo surengta tarptautinės vienuolijų vyresniųjų sąjungos iniciatyva. Tą dieną Ukrainoje kartu meldėsi graikų ir lotynų apeigų katalikai.
Kalbėdamas apie diplomatines iniciatyvas dėl taikos, kurių imasi pasaulio šalių lyderiai, vyskupas Skomarovskis sakė, kad Bažnyčia vertina kiekvieną pastangą siekti taikos: „Dievas veikia per žmones, o kiekvienas, kas prisideda prie taikos kūrimo, vykdo jo valią. Tačiau mūsų patirtis rodo, kad pasitikėdami vien žmonėmis dažnai nusiviliame. Tik viltis, kuri remiasi Dievu, niekada nenuvilia. Todėl mūsų pagrindinė užduotis yra melstis ir palaikyti tuos, nuo kurių sprendimų priklauso taikos atėjimas į mūsų šalį.“
Šį sekmadienį, rugpjūčio 24 d., Ukraina minės 34-ąsias nepriklausomybės paskelbimo metines. Vyskupas sakė, kad dabartinėmis sąlygomis ši šventė įgyja visiškai naują reikšmę: „1991 m. nepriklausomybę pasiekėme beveik be kraujo praliejimo, todėl džiaugsmas buvo labai didelis. Tačiau laikas parodė, kad laisvė yra labai brangi vertybė ir dabar matome, kokią didelę kainą tenka už ją mokėti. Žmonės šiandien daug labiau nei anksčiau myli savo tėvynę, supranta šeimos vertę, supranta, kokia brangi yra nepriklausomybė ir kaip reikia būti dėkingiems jos gynėjams. Taip pat aiškiau suprantame, kokia brangi yra taika, – sakė vyskupas. – Gal anksčiau to gerai nesuvokėme, bet šiandien žinome, kad gyvenimas be karo yra didžiausia dovana, kokią Dievas gali duoti.“
Interviu Vatikano radijui vyskupas taip pat papasakojo apie kasdienę sielovadinę patirtį, kai dažnai tenka guosti žuvusių karių artimuosius. Kaip tik šį penktadienį, maldos už taiką dieną, jam tenka laidoti 45 metų ukrainietį kariškį, palikusį žmoną ir tris vaikus. Tokios apeigos visuomet yra labai sunkios ir tikėjimo žodis tampa vieninteliu paguodos šaltiniu „Tai ne žmogaus, bet Dievo žodis. Jis visada guodžia, visada teikia viltį, kad atsiskyrimas nėra amžinas, kad aukos dėl tėvynės nėra beprasmės. Gyvenimas nesibaigia žemėje – mūsų laukia amžinybė. Ypač tikintiesiems tai tampa paguodos šviesa“, – kalbėjo Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Skomarovskis. (jm / Vatican News)