Ukrainos graikų katalikų malda už taiką ir Bažnyčios atgimimo sukaktys
Galima priminti, kad rugpjūčio 6-ąją per 1900 narių turinti Tarptautinė vienuolijų vyresniųjų sąjunga pakvietė Žolinės išvakarėse, rugpjūčio 14 dieną, melstis ir pasninkauti už taiką pasaulyje, už karuose – nuo Gazos, Sudano, Ukrainos iki Haičio, Kongo, Sirijos ir daugelio kitų kraštų, kur vyksta regimi ir neregimi konfliktai, atsidūrusius žmones. Daug moterų vienuolių dirba karų ir konfliktų apimtuose regionuose, pirmu asmeniu susiduria su skausmo ir prievartos paženklintais veidais, mato sudaužytus šeimų gyvenimus, orumo ir ramybės netekusias tautas.
Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas šią maldos ir pasninko už taiką dieną susiejo su JAV ir Rusijos Federacijos prezidentų susitikimu Aliaskoje rugpjūčio 15 dieną, skirtu karo Ukrainoje pabaigos klausimui.
„Mes tikime, kad Viešpats išklauso tą, kuris pasninkauja, meldžiasi ir dirba ir kad jis bus su mumis, padės mums atsilaikyti ir pergalingai užbaigti šį neteisingą karą“, – savaitiniame vaizdo kreipimesi, paskelbtame sekmadienį, rugpjūčio 10-ąją, sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Kaip ir daugybę kartų anksčiau, ganytojas pabrėžė, kad tikintieji meldžiasi, o visa Ukraina prašo teisingos taikos. Tai agresorius turi sumokėti už savo veiksmų pasekmes, negalima nusikaltėlio sulyginti su jo auka.
Keletą dienų anksčiau, rugpjūčio 7-ąją, Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas lankėsi Šeptyckio mieste ir čia, kartu su kitų Ukrainos krikščionių bendruomenių atstovais, vadovavo ceremonijai ir maldai, kurių metu buvo atidarytas „Didvyrių skersgatvis“ su kone trijų šimtų žuvusių ukrainiečių karių portretais. Pasak didžiojo arkivyskupo, už savo krašto laisvę jie atidavė brangiausią Dievo dovaną – savo pačių gyvybę. Kai kas nors suabejos, kokiu gyvenimo keliu eiti, kokį pasirinkimą padaryti, tegul ateina į „Didvyrių skersgatvį“, pažvelgia į portretus ir viską supras, neabejojo ganytojas. Galima pridurti, kad Šeptyckio miestas dar visai neseniai buvo vadinamas Červonohradu. 2024 rugsėjį šis apie 60 000 gyventojų miestas buvo pervadintas į Šeptyckio miestą, pabrėžiant jo sąsajas su viena iš iškiliausių Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios ir savojo laikotarpio Ukrainos figūrų – Andrijumi Šeptyckiu, dieną prieš mirtį, atėjusią 1944 lapkričio 1-ąją, pranašavusiam, kad bolševikų parblokšta Katalikų Bažnyčia atgims, drąsinusiam savo artimiausius bičiulius ištverti tikėjime.
Jo įpėdinis – dabartinis Ukrainos graikų katalikų vyriausiasis ganytojas S. Ševčukas – pakvietė graikų katalikų jaunus tikinčiuosius, merginas ir vaikinus, rugpjūčio 16 dieną dalyvauti piligrimystėje ir pamaldose Kyjivo Kristaus Prisikėlimo patriarchalinėje katedroje, jei tik aplinkybės ir saugumo situacija leis. Per šias pamaldas bus švenčiama triguba sukaktis, žyminti Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios atgimimą: 30 metų Kyjivo graikų katalikų metropolijos atkūrimo, 20 metų Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didžiojo arkivyskupo sugrįžimo į Kyjivą ir 12 metų patriarchalinės katedros Kyjive pašventinimo sukaktys. O jaunimo piligrimystė, priduria jaunimo sielovados komisijos pirmininkas t. Romanas Demušas, bus tarsi Jaunimo Jubiliejaus Romoje liepos 28–rugpjūčio 3-iąją tęsinys, perduosiantis tų dienų energiją, vienybę, viltį ir tikėjimą. (RK / Vatican News)