Tirolio kunigai meldėsi už taiką Ukrainoje ir Šventojoje Žemėje

Dviejų Tirolio vyskupijų – Italijos dvikalbės Bolcano-Bresanonės (it. Bolzano-Bressanone, vok. Bozen-Brixen) ir Austrijos Insbruko – kunigai priklauso 1553 m. įkurtai Tirolio kunigų brolijai. Visi dabartiniai 107 brolijos nariai – 69 iš Italijos ir 38 iš Austrijos – trečiadienį, rugpjūčio 6 d., Bresanonės katedroje šventė Kristaus Atsimainymo liturginę šventę, kuri yra ir pagrindinė jų brolijos šventė.

Mišias šia proga aukojo vietos vyskupas Ivo Museris. Kunigai ypač meldėsi už taiką Ukrainoje, Šventojoje Žemėje ir visur, kur šiuo metu vyksta karai. Po Mišių kunigai ir Bresanonės miesto gyventojai dalyvavo konferencijoje, kurioje buvo pagerbtas 1945 m. nužudyto cistersų vienuolio Albericho Rabensteinerio atminimas.

Tėvas Alberichas Rabensteineris, gimęs Pietų Tirolyje 1875 m., buvo nužudytas Vienoje 1945 m. Jis išgarsėjo karo metais vykdytais labdaros darbais ir pagalba persekiojamiems žmonėms. Kai 1945 m. į Austrijos sostinę įžengė sovietų armija, kunigas slaugė sužeistuosius ir daugeliui padėjo rasti prieglobstį. Balandžio 2 d. vienuolyno bažnyčioje, prie altoriaus, buvo rastas neaiškiomis aplinkybėmis nužudyto kunigo kūnas. (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 07, 12:16
