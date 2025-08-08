Šventosios Žemės jaunimas apie dalyvavimą Jubiliejuje
Jie keliavo į Romą „nešdamiesi savo šalių žmonių maldas ir savo žemės žaizdas“, – sakoma Jeruzalės lotynų patriarchato interneto svetainėje paskelbtoje žinioje. Joje su pasididžiavimu informuojama, kad per atidarymo Mišias Šv. Petro aikštėje liepos 29 d. du jaunuoliai iš Betliejaus – 24 metų George’as Hazbounas ir 21 metų Laithas Zoughbi – nešė aukas prie altoriaus. Laithas pasakoja: „Jaučiausi labai arti Dievo, didžiavausi galėdamas atstovauti mūsų žmonėms Vatikane tokio svarbaus įvykio metu.“ „Melstis už taiką yra ne tik pareiga, – pridūrė George’as, – bet ir stiprybė, kuri gali iš tikrųjų pakeisti situaciją. Nepaisant nerimo ir sunkumų, visada yra vilties, ir Dievas mumis rūpinasi.“
Jordanijos krikščioniškojo jaunimo sekretoriaus pavaduotoja Dana Tannous žengimą pro Šventąsias duris apibūdino kaip perėjimą į malonę ir atsinaujinimą. „Savo buvimu mes skelbėme: viltis yra gyva, skirtingumas ne skiria, o praturtina“, – sakė ji.
Jeruzalės miesto katalikų jaunimo atstovas George’as Hleisas sakė, kad vigilija ir Mišios su popiežiumi Leonu buvo ypatinga akimirka. Jam darė įspūdį, su kokiu dėmesiu jaunimas domėjosi vieni kitų patirtimi. Šia prasme labai svarbu buvo ir tai, kad Romoje vykusiuose susitikimuose galėjo dalyvauti ir jaunuoliai, atstovaujantys Jėzaus gimtajam kraštui. (jm / Vatican News)