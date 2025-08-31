Slovakijoje prisiminta „Operacija R“ – represijų prieš moterų vienuolijas sukaktis
„Minime 75 metų „Operacijos R“ sukaktį, kai totalitarinis režimas žiauriai likvidavo moterų vienuolynus Slovakijoje ir atėmė iš tūkstančių seserų jų namus, bendruomenes ir laisvę tarnauti Dievui bei žmonėms“, – šia proga pareiškė Slovakijos vyskupų konferencijos pirmininkas vysk. Bernardas Boberas. Vis tik, pasak jo, nepaisant šios prievartos, liko moterų vienuolių tikėjimas ir viltis.
„Pagarba ir dėkingumu prisimename jų drąsą, ištikimybę ir atsidavimą Dievui, liudytus ir priespaudos laikais. Tegul jų kantrių kentėjimų ištvermė, paversta atleidimu ir meile, tampa padrąsinimu dabartinėms kartoms. Ši sukaktis mums primena, kad smurtas ir persekiojimas neturi vietos mūsų visuomenėje. Melskime Dievą, kad visada galėtume išsaugoti religijos laisvės dovaną ir gyventi taikoje ir tiesoje, vieni kitus gerbdami“, – pridūrė slovakas vyskupas.
Galima priminti, kad „Operacija R“ buvo tik viena iš daug didesnio represinio plano, nukreipto prieš visas vienuolijas, vyrų ir moterų, tuometinėje Čekoslovakijoje, dalių. 1950 metais įvairiais etapais iš abatijų, konventų, kitų namų buvo išvyta kone 12 000 moterų ir kone pustrečio tūkstančio vyrų vienuolių. Prieš tai buvo padaryti parengiamieji darbai – suimti ir bauginami įvairių vienuolijų vyresnieji, kad prisipažintų, jog esą veikė prieš valstybę.
Vienuoliai buvo išblaškyti, o kartais, priešingai, suvaryti į kelias vietas. Represijų metu buvo įvairių spontaniškų žmonių protestų. Kai kurie vienuoliai buvo pasiųsti į kolektyvinius ūkius ar tekstilės fabrikus, šimtai nepaklusniausiųjų įkalinta, seneliai uždaryti globos namuose, nors yra dokumentuotų atvejų apie mirtis iš skurdo ir bado. Tūkstančiai seserų liko dirbti, kaip ir anksčiau, ligoninėse ar slaugos namuose, nes režimas neturėjo kuo jų pakeisti.
Tikrųjų šeimininkų netekę vienuolynai buvo išgrobstyti, prarasta daugybė juose saugoto religinio meno ir kultūrinio paveldo. Kai kurie kūriniai ar rankraščiai atsidūrė perpardavinėtojų rankose, kiti neišliko dėl neišmanymo, aplaidumo ir abejingumo, dar kiti buvo nacionalizuoti. Tuo neapsiribota. Per keletą metų komunistų režimas, įgyvendinęs valstybinės ateizacijos projektą, priėmė įstatymus, kurie draudė bet kokią vienuolijų veiklą, įvairiais oficialiais ir neoficialiais būdais blokavo naujų narių įstojimą, tuo pat metu veidmainiškai skelbdamas, kad tam esą nėra jokių kliūčių. Tokia padėtis liko iki 1989 metų. (RK / Vatican News)