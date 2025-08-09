Prieš 83 metus Aušvico lageryje buvo nužudyta šv. Edita Stein
Liturginio minėjimo ir kankinystės sukakties renginiai prasidėjo šeštadienio rytą seserų karmeličių vienuolyne, esančiame už kelių šimtų metrų nuo buvusio mirties lagerio. Vidudienį buvo surengta tylios maldos eisena lagerio teritorijoje, prisimenant visus jame nužudytus žmones. Popiet, prie pat lagerio įkurtame Dialogo ir maldos centre, buvo atidaryta paroda, skirta Editos Stein atminimui. Galiausiai vietos vyskupas karmeličių vienuolyno koplyčioje aukojo šv. Kryžiaus Teresės Benediktos liturginio minėjimo Mišias.
Edita gimė 1891 m. spalio 12 d. – per hebrajišką Jom Kipuro atgailos šventę – turtingo prekybos mediena įmonės savininko Siegfriedo Steino šeimoje Žemutinės Silezijos Breslau mieste, dabartiniame Lenkijos Vroclave. Studijavo germanistiką ir istoriją Vroclave, o nuo 1912 m. Getingene – filosofiją. Jos disertacijos vadovas buvo garsus fenomenologijos pradininkas Edmundas Husserlis. Per Pirmąjį pasaulinį karą ji tarnavo Raudonojo Kryžiaus gailestingąja seserimi. Nors buvo gimusi religingoje šeimoje, jaunystėje Edita buvo agnostikė ar net ateistė. Tačiau vėliau, studijuodama krikščioniškuosius tekstus ir ypač šv. Teresės Avilietės raštus, ji priartėjo prie krikščionybės ir galiausiai 1922 m. priėmė Krikštą. Po 11 metų įstojo į Kelno seserų karmeličių vienuolyną, kur jai buvo suteiktas Kryžiaus Teresės Benediktos vardas.
Vokietijoje prasidėjus žydų persekiojimams, ji buvo perkelta į vienuolyną Olandijoje. Tačiau ir ten 1942 m. prasidėjo žydų kilmės katalikų kunigų ir vienuolių areštai. 1942 m. rugpjūčio 8 d. traukinys su Olandijos žydais atvyko į Aušvico lagerį. Edita – sesuo Kryžiaus Teresė Benedikta – buvo nužudyta dujų kameroje rugpjūčio 9 d.
Popiežius Jonas Paulius II paskelbė Editą Stein palaimintąja 1987 m., lankydamasis Kelne; 1998 m. Romoje ji buvo paskelbta šventąja, o 1999 m. – Europos globėja. (jm / Vatican News)