Popiežius pasveikino Veletrio gyventojus „Marijos miesto“ vardo suteikimo proga
Popiežius Leonas XIV per Valstybės sekretoriaus pasiųstą telegramą pasveikino 52 000 gyventojų miestą, jos civilinę ir bažnytinę vadovybę ir, visus laimindamas, išsakė viltį, kad reikšmingas įvykis sužadins gilaus marijinio pamaldumo atsinaujinimą, paskatins tikinčiuosius liudyti Evangeliją bei ugdyti bendrąjį gėrį ir taikų sambūvį, ypač pasižymintį jautrumu silpniausiems žmonėms.
Marijinio pamaldumo Veletryje ištakos siekia senus laikus laikus, o žinomiausia jos išraiška yra Marijos, Malonių Motinos, ikona, pasak tradicijos, VIII a. atgabenta iš Konstantinopolio ir padovanota vyskupui Jonui II. Ypatingas Veletrio tikinčiųjų prisirišimas prie Malonių Motinos Marijos iš dalies susijęs su gyventojų patirtomis malonėmis per žemės drebėjimus: miestas, kaip ir visi šešiolika Albanų kalvų miestai ir miesteliai, įskaitant popiežiaus vasaros rezidenciją Kastel Gandolfą, yra seismiškai aktyvioje zonoje bene didžiausio šiuo metu neaktyvaus, ugnikalnio šlaituose Lacijaus regione.
Rugpjūčio 26-sios data mena 1807 m. žemės drebėjimą Albano kalvose, kuris buvo vienas iš daugiausia žalos padariusių regiono istorijoje. Nukentėjo bene visi miestai, būta aukų ir sužeistųjų. Veletryje nukentėjo dvi bažnyčios ir daug gyvenamų namų, tačiau nebuvo žuvusiųjų. Nuo tada šią dieną Veletryje švenčiama antroji metinė Švč. M. Marijos – miesto globėjos – šventė.
Pamaldumas į Mariją – Malonių Motiną – plėtėsi. Ne vienas popiežius lankėsi Veletryje ir pagerbė Švč. M. Mariją. Vykstant Antrajam pasauliniam karui, malonėmis garsėjantis Marijos paveikslas buvo atvežtas saugoti Romoje – laikinai buvo prižiūrimas Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje (Il Gesù). Po karo, 1949 m. rugpjūčio 26 d., La Madonna delle Grazie buvo paskelbta Veletrio vyskupijos dangiškąją globėja.
Rengiantis šiemet minėtiems 219-siems Marijos atlaidams Veletrio municipalitetas panoro patvirtinti nuo seno puoselėjamą ryšį su dangiškąja Malonių Motina miestui suteikiant Civitas Mariae titulą. Pasak Veletrio vyskupo Stefano Russo, Marijos vardo suteikimas miestui yra labai svarbus momentas viso miesto bendruomenei, tiek civilinei, tiek bažnytinei. Tai esąs ne tik titulo suteikimas, o bendras įsipareigojimas kasdienybėje kurti santarvę ir dalytis atsakomybe, kaip konkretaus tikėjimo ženklu.
Civitas Mariae titulo suteikimo iškilmės proga antradienio vakarą į Veletrio merijos būstinę atneštas malonėmis garsėjantis Švč. M. Marijos paveikslas ir atidengta lenta titulo suteikimo aktui atminti. Po procesijos į Katedros aikštę ir Mišių, kurias aukojo Veletrio ganytojas, paveikslas sugrąžintas į Malonių Motinos koplyčią vyskupijos katedroje.
Vysk. S. Russo Civitas Mariae titulą pavadino kompasu, kiekvienam suteikiančiu kryptį dabar ir ateityje. Marijos miesto titulas atspindi miesto pašaukimą būti priimančiu ir įtraukiu, konkrečiais veiksmais kuriančiu regimą brolybę. Tai kvietimas skirtumus paversti turtu ir skatinti susitikimą, kaip vilties kelią. Ganytojas ragino ką tik atšvęstas titulines iškilmes vertinti ne kaip finišo liniją, o kaip atspirties tašką. (SAK / Vatican News)