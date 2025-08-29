Popiežiaus įžadų metinės, šv. Augustino atlaidai ir malda už taiką Gazoje
Augustinų ordino bendruomenė pastarosiomis dienomis šventė pagrindines savo ordino pradininko šv. Augustino ir jo motinos šv. Monikos liturgines šventes. Bene iškilmingiausi šv. Augustino atlaidai vyksta Pavijos mieste, šiaurės Italijoje, kur saugomi IV-V a. Afrikos vyskupo šv. Augustino iš Hipono (dab. Alžyras), žemiškieji palaikai.
Šv. Augustinas palaidotas labai svarbioje Pavijos bažnyčioje – Šv. Petro in Coelo Aureo bazilikoje, kurios titulas (Šv. Petro aukso danguje) yra nuoroda į senosios šventovės paauksuotas lubas. Toje pačioje augustinų ordinui paskirtoje Pavijos vyskupijos bažnyčioje palaidotas kitas garsus šventasis, mokslininkas ir muzikas Severinas Boetijus, gyvenęs šimtmečiu vėliau už šv. Augustiną.
Penkių dienų atlaidų programos kulminacijai – iškilmingoms Mišioms ir šv. Augustino relikvijų urnos sugrąžinimui į saugojimo skrynią – vadovauti pakviestas kardinolas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas, atvykti negalėjo dėl sunkios padėties Artimuosiuose Rytuose ir jos pasekmių krikščionių bendruomenėms Palestiniečių autonomijos teritorijoje. Vietoj jo, iškilmėms vadovavo Venecijos patriarchas Francesco Moraglia.
Pavijos vyskupas Corrado Sanguinetti laiške tikintiesiems išreiškė viltį, kad Jeruzalės katalikų patriarchas galės apsilankyti Pavijoje jo tikintiesiems ramesniais laikais. Atkreipęs dėmesį į neraminančias žinias iš Artimųjų Rytų apie palestiniečių kančias, nekaltų žmonių aukas, ir tebesitęsiančią „Hamas“ pagrobtų izraeliečių įkaitų dramą, ganytojas paragino dar karsčiau melsti Viešpatį taikos malonės Artimuosiuose Rytuose, Europoje ir kitur pasaulyje, dosniai atsiliepti į Pavijos vyskupijos rinkliavą Gazos Ruožo ir Šventosios Žemės katalikų bendruomenėms. (SAK / Vatican News)