Šv. Augustino atsivertimo scena ant šventojo relikvijų skrynios Šv. Petro aukso danguje bazilikoje Pavijoje Šv. Augustino atsivertimo scena ant šventojo relikvijų skrynios Šv. Petro aukso danguje bazilikoje Pavijoje 
Bažnyčia

Popiežiaus įžadų metinės, šv. Augustino atlaidai ir malda už taiką Gazoje

Prieš 44 metus, 1981 m. rugpjūčio 29 d., Šv. Jono Krikštytojo kankinystės liturginės šventės dieną, popiežius Leonas XIV – tada dar jaunas Augustinų ordino teologijos studentas, 25-erių metų Robertas F. Prevostas OSA – davė amžinuosius įžadus augustinų ordine. Netrukus po to priėmęs diakono šventimus, iš JAV atvyko į Romą, kur buvo įšventintas kunigu. Šventimai buvo suteikti Šv. Monikos koplyčioje, į kurią visai neseniai, 2023 m., jis sugrįžo jau kaip šios Romos bažnyčios titulinis kardinolas.
Kardinolas Robertas F. Prevostas OSA ir popiežius Pranciškus 2023 m.
Augustinų ordino bendruomenė pastarosiomis dienomis šventė pagrindines savo ordino pradininko šv. Augustino ir jo motinos šv. Monikos liturgines šventes. Bene iškilmingiausi šv. Augustino atlaidai vyksta Pavijos mieste, šiaurės Italijoje, kur saugomi IV-V a. Afrikos vyskupo šv. Augustino iš Hipono (dab. Alžyras), žemiškieji palaikai.

Šv. Augustino relikvijų skrynia Šv. Petro aukso danguje bazilikoje Pavijoje
Šv. Augustinas palaidotas labai svarbioje Pavijos bažnyčioje – Šv. Petro in Coelo Aureo bazilikoje, kurios titulas (Šv. Petro aukso danguje) yra nuoroda į senosios šventovės paauksuotas lubas. Toje pačioje augustinų ordinui paskirtoje Pavijos vyskupijos bažnyčioje palaidotas kitas garsus šventasis, mokslininkas ir muzikas Severinas Boetijus, gyvenęs šimtmečiu vėliau už šv. Augustiną.

Penkių dienų atlaidų programos kulminacijai – iškilmingoms Mišioms ir šv. Augustino relikvijų urnos sugrąžinimui į saugojimo skrynią – vadovauti pakviestas kardinolas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas, atvykti negalėjo dėl sunkios padėties Artimuosiuose Rytuose ir jos pasekmių krikščionių bendruomenėms Palestiniečių autonomijos teritorijoje. Vietoj jo, iškilmėms vadovavo Venecijos patriarchas Francesco Moraglia.

Jaunimo jubiliejaus piligrimai prie šv. Augustino kapo Pavijos bazilikoje 2025 m.
Pavijos vyskupas Corrado Sanguinetti laiške tikintiesiems išreiškė viltį, kad Jeruzalės katalikų patriarchas galės apsilankyti Pavijoje jo tikintiesiems ramesniais laikais. Atkreipęs dėmesį į neraminančias žinias iš Artimųjų Rytų apie palestiniečių kančias, nekaltų žmonių aukas, ir tebesitęsiančią „Hamas“ pagrobtų izraeliečių įkaitų dramą, ganytojas paragino dar karsčiau melsti Viešpatį taikos malonės Artimuosiuose Rytuose, Europoje ir kitur pasaulyje, dosniai atsiliepti į Pavijos vyskupijos rinkliavą Gazos Ruožo ir Šventosios Žemės katalikų bendruomenėms. (SAK / Vatican News)

2025 rugpjūčio 29, 11:57
