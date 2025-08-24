Prieš 57 metus popiežius pirmą kartą lankėsi Amerikos žemyne
Tarptautinių ir tarpžemyninių popiežiškųjų apaštalinių kelionių erą pradėjo Paulius VI. Nuo išrinkimo šv. apaštalo Petro įpėdiniu 1963 m. birželio 21 d. iki mirties 1978 m. rugpjūčio 6 d. šis popiežius aplankė 18 kraštų ir tris autonomines teritorijas. Tad, kai kalbama apie pirmąją popiežių kelionę į vieną ar kitą kraštą, į vieną ar kitą žemyną, neretai išgirsime būtent Pauliaus VI vardą.
Galima priminti, kad pirmoji Pauliaus VI tarptautinė kelionė įvyko ten, kur vaikščiojo Išganytojas – į Šventąją Žemę, kurią jis aplankė 1964 metų sausio 4–6 dienomis. Ten įvyko ir susitikimas su Konstantinopolio ortodoksų patriarchu Atenagoru, žymėjęs vieną iš lūžio taškų ekumeninio judėjimo, siekiančio atkurti regimą krikščionių vienybę, istorijoje.
Vėliau Paulius VI aplankė Libaną ir Indiją, JAV, Portugaliją, Turkiją, Kolumbiją ir Bermudus, Šveicariją, Ugandą. Paskutinė ir ilgiausia Pauliaus VI tarpžemyninė kelionė įvyko 1970 metų lapkričio 25–gruodžio 5 dienomis. Jos maršrutas driekėsi per Iraną, Bangladešą, Filipinus, Samoa, Australiją, Honkongą ir Šri Lanką. Kone visur, išskyrus Šveicariją, tai buvo pirmasis popiežiaus apsilankymas. Beje, ir Šveicarijoje tai įvyko po daugiau nei 500 metų pertraukos.
Pirmoji popiežiaus kelionė į Kolumbiją ir Lotynų Ameriką prasidėjo 1968 m. rugpjūčio 22-ąją ir tęsėsi apie 72 valandas, iki rugpjūčio 25-osios. Popiežius susitiko ir su svarbiausiais valstybės žmonėmis, ir su pačiais kukliausius, siervos de la tierra („žemės tarnais“) – apie 300 000 žemdirbių ir valstiečių. Mišių metu šiltai ir jautriai kreipdamasis į juos Paulius VI užtikrino, kad žino apie jų gyvenimo sąlygas, kurios dažnai labai skurdžios ir neatitinka normalių žmogaus gyvenimo poreikių. Pasak jo, tuo metu, kai Mišių dalyviai jo klausosi, jis taip pat labai atidžiai klausosi jų ir didžiosios žmonijos dalies kančios skundo. Galima priminti, kad Paulius VI yra garsiosios sentencijos, kurią galima surasti 1967 metų enciklikoje Populorum progressio („Tautų pažanga“), jog „išsivystymas yra naujasis taikos vardas“, autorius.
Kolumbijoje Paulius VI taip pat atidarė tarptautinį Eucharistijos kongresą bei antrosios Lotynų Amerikos vyskupų asamblėjos darbus, pažymėdamas tuo sudėtingu Pietų Amerikos istorijos metu, kad ne neapykanta, ne smurtas, ne ateistinis marksizmas, ne visuotiniai sukilimai, ne kraujo liejimas ir ne anarchija yra keliai į teisingą socialinį atsinaujinimą, bet artimo meilė, socialinė meilė.
(RK / Vatican News)