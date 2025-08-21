Naujasis Pietų Arabijos vikariato liturginis kalendorius
Visų pirma kalendoriuje nurodoma, kad birželio 29-ąją ir šeštadienį po Viešpaties Krikšto iškilmės bus švenčiamos didžiųjų Vikariato globėjų šventės: atitinkamai, šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bei Švč. M. Marijos, Arabijos globėjos. Pietų Arabijos liturginiame kalendoriuje daug dėmesio skiriama Senojo Testamento figūroms – rugsėjo 4-ąją minimam pranašui Mozei ir spalio 9-ąją minimam patriarchui Abraomui – kurios yra gerbiamos ir musulmonų tarpe. Gegužės 10-ąją bus prisimenamas Jobas, tiesa, tik Omano krikščionių tarpe.
Į kalendorių įtraukti šventieji, kurie susiję su pačių Arabijos pusiasalio krikščionių bendruomenių istorija: spalio 24-ąją bus prisimenami šv. Aretas ir jo draugai, VI amžiaus kankiniai, gegužės 15-ąją – taip pat VI amžiaus etiopas karalius Kalebas (arba Elesbaanas). Gegužės 8-ąją bus prisimenamas mūsų laikų kankinys iš Belgijos Charles Deckeris. Šis kunigas ir misionierius daug metų darbavosi Jemene, vėliau buvo pasiųstas į Alžyrą, kur 1994 metais buvo nužudytas islamistų.
Dvi kitos datos taip pat yra susietos su Pietų Arabijos vikariato gyvenimu: tai Šv. Juozapo katedros Abu Dabyje, Pietų Arabijos apaštalinio vikaro sosto, dedikavimo šventė, minima vasario 25-ąją, pabrėžianti daugybę kalbų kalbančių, iš daugybės kraštų atvykusių Arabijos krikščionių vienybę. Antra, tai visų mirusių misionierių, kurie kadaise tarnavo Pietų Arabijoje, minėjimas lapkričio 5-ąją.
Atsižvelgdamas į įvairias tradicijas Vikariate, Vatikanas taip pat patvirtino tris specialias atgailos ir maldos dienas už žemės vaisius ir kunigų pašaukimus. Pirmasis kovo penktadienis (per gavėnią) bus skirtas maldai už Bažnyčios Pietų Arabijoje poreikius, ypač už taiką ir pašaukimus. Pirmieji birželio ir lapkričio penktadieniai, atitinkamai žymintys kalendorinę vasaros ir žiemos pradžią, bus skirti padėkai už Kūrinijos dovanas, žemės vaisius, maldavimams už palankų orą ir atsakingą žemės išteklių tvarkymą.
Pietų Arabijos vikariato pranešime atskirai paminima dar viena data – sausio 29-oji – kuri yra skirta šv. Izaokui Ninevečiui (arba Sirui), labai gerbiamam Rytų Bažnyčių tradicijose. Galima priminti, kad 2024 metų lapkritį popiežius Pranciškus, po susitikimo su Rytų Asirų Bažnyčios patriarchu Mar Awa, pranešė, kad šis šventasis atsiskyrėlis ir asketas bus įrašytas į Romos martirologą, kuris nustato šventųjų ir kankinių minėjimą visoje Romos Katalikų Bažnyčioje. (RK / Vatican News)