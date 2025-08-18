Nacionalinė Burundžio šventovė – mažoji bazilika
Mugeros parapija buvo įsteigta 1899 metais, čia darbavosi vieni iš pirmųjų katalikų misionierių Burundyje, kuris tuo metu dar buvo Ruandos, nuo kurios atsiskyrė 1962 metais, dalis. Antra vertus, Mugeroje buvo Burundžio karališkosios šeimos, suteikusios leidimą ir sklypą bažnyčios statyboms, rezidencija.
Pirmoji bažnyčia, kaip liudija senos nuotraukos, buvo labai paprasta, pastatyta iš šiaudų, molio ir medžio, kaip ir kiti aplinkiniai statiniai. 1922 pradėta statyti dabartinė mūrinė šventovė. Mugeros pavadinimas įrašytas į daugelį kitų krašto katalikiškos istorijos puslapių – čia buvo įsteigta pirmoji krašto seminarija, atidarytos pirmosios mokyklos mergaitėms ir berniukams, visų pirma čia atvyko ar įsikūrė įvairios vienuolinės vyrų ir moterų kongregacijos, vėliau pradėjusios darbuotis ir kitose krašto srityse, kituose miestuose.
Sprendimas dėl mažosios bazilikos titulo suteikimo Mugeros bažnyčiai Romoje jau buvo priimtas 2024 metų rugsėjį, tačiau nuspręsta sulaukti tinkamos ir iškilmingos dienos titulo suteikimo apeigoms. Tokia galimybė atsivėrė per kardinolo Pietro Parolino, ilgamečio ir artimiausio popiežiaus Pranciškaus, o šiandien – popiežiaus Leono XIV bendradarbio vizito Burundyje rugpjūčio 13–17 dienomis metu. Kardinolas susitiko su krašto Bažnyčios ir valstybės vadovais, lankė įvairias bendruomenes, o Žolinės iškilmės dieną atvyko į Mugerą ir vadovavo Mišioms Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės šventovėje, taip pat garbingo titulo suteikimo apeigoms.
Kaip paaiškinama 1989 metų Kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos apraše Domus Ecclesiae, atnaujinusio 1968 metų dekreto Domus Dei nuostatas, vyskupijoje svarbiausia yra katedra – vyskupo sostas, vienybėje su apaštalo Petro soste Romoje esančiu popiežiumi. Tačiau taip pat yra kitų bažnyčių, kurios yra tapusios svarbiais liturgijos, sielovados, piligriminių kelionių centrais, plačiai žinomais vyskupijoje bei už jos ribų. „Mažosios bazilikos“ titulo suteikimas taip pat pabrėžia jų išskirtinį ryšį su Romos Bažnyčia ir Romos vyskupu, konkrečiai išreiškiamą per Šv. Petro Katedros (vasario 22 d.), Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus (birželio 29 d.) ir popiežiaus išrinkimo ar tarnystės pradžios datos liturginius minėjimus, ypatingai švenčiamus ir Romoje. Priduriama, kad mažosios bazilikos turi būti pakankamai didelės, turi atitikti kriterijus, kurių reikia, kad apeigos galėtų būti gražios ir iškilmingos. Šis titulas, pabrėžiama dokumente, taip pat yra pareiga būti pavyzdine bažnyčia, kurioje dirbantys kunigai turi pavyzdingai švęsti eucharistinę liturgiją ir kitus sakramentus, pavyzdingai pamokslauti ir mokyti.
Vizito Burundyje metu kardinolas P. Parolinas prisiminė 2003 metais nužudytą apaštalinį nuncijų Michaelą. A. Courtney bei paminėjo diplomatinių santykių tarp Burundžio ir Šventojo Sosto 60 metų sukaktį. (RK / Vatican News)