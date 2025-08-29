Kūrinijos metas Asyžiuje: „Taika su kūrinija“
Kaip ir kasmet, šį rudenį Kūrinijos metą Asyžiuje lydės gausi renginių programa. Iniciatyva, švenčiama visame pasaulyje, skirta ekumeninei maldai ir veiklai dėl mūsų bendrų namų, prasideda rugsėjo 1 d., minint Kūrinijos dieną, ir baigiasi spalio 4 d. per Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventę.
Neturtėlio miestas negali praleisti šio renginio, ir, kaip ir kiekvienais metais, gyventojai bei piligrimai gali dalytis „taikos sėklomis“ melsdamiesi ir konkrečiai įsipareigodami Kūrinijos labui.
Minėjimo programa yra pranciškonų šimtmečio jubiliejaus (2023–2026 m.) iniciatyvų dalis, akcentuojant šv. Pranciškaus „Kūrinijos giesmės“ 800-ųjų metines. „Šiandien labiau nei bet kada jaučiame taikos troškulį – taikos tarp tautų, taikos šeimose, taikos tarp vyrų ir moterų, taikos su savimi, taikos su visa kūrinija. „Kūrinijos giesmė“ moko mus, kaip patirti šią ramybę visais lygmenimis“, – sako Antonio Caschetto, Laudato si’ centro direktorius. Šiais metais ekumeninio komiteto pasirinkta tema yra „Taika su kūrinija“, kurią įkvėpė pranašo Izaijo aprašytas apleistos ir dėl teisingumo stokos ir Dievo bei žmonijos santykių nutrūkimo neramiai gyvenančios kūrinijos paveikslas. Turtinga renginių programa prasideda rugpjūčio 31 d. ekumenine. Rugsėjo 1 d. vyks įprasta piligrimystė pėsčiomis iš Gubijaus į Asyžių, o visą mėnesį iki spalio 4 d. piligrimus kvies įvairios maldos ir kūrybinės iniciatyvos: nuo „Pranciškaus kiemo“ iki veiklų Šv. Pranciškaus bazilikos pievelėje, Giesmės šventės Šv. Damijono bažnyčioje iki Šv. Pranciškaus devyndienio ir žiburių procesijos „Laudato si' mi Signore“.
(DŽ/SIR)