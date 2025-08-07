Kunigas dviračio žygiais remia vargstančius vaikus
39 metų Pawelas Nowakas iš Bremeno vyskupijos, lydimas palaikymo komandos, žygį dviračiu į Romą surengė kampanijai Brėmeno vaikų globos namams. Jau surinkta 7 000 eurų. Dvasininkas mano, kad ši suma padidės, nes žmonės vis dar aukoja. Jis apie tai papasakojo popiežiui ir perdavė jam skirtas Liovenherco globos namų vaikų dovanas.
Dieną ir naktį tris paras į Romą važiavęs kunigas ir jį lydėję draugai iš Brėmeno apsilankė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos būstinėje ir papasakojo Vatican News apie žygį dviračiu ir susitikimą su popiežiui.
Popiežius padėkojo už atvežtas dovanas, pasidžiaugė kunigo ryžtu, pasisiūlė kartu su juo nusifotografuoti, palaimino jį, jo draugus ir prašė perduoti jo palaiminimą globos namų vaikams ir jų artimiesiems.
Vienam būtų neįmanoma įgyvendinti tokios kelionės, kunigą parėmė jo parapijiečiai. Jis paprašė jų, kad palydėtų „dėl viso pikto“. Jie pamainomis sutartuose maršruto punktuose pristatė maistą, gėrimus, o vienu metu suteikė pagalbą, kai prireikė iškeisti dviračio ratą.
Per 1500 km sukoręs ir tris paras nemiegojęs kunigas Romoje ilsėsis iki šio šeštadienio, kai planuoja išvykti į Austriją, kur jo laukia dar vienas išmėginimas: jis pirmą kartą gyvenime dalyvaus tikrose dviračių varžybose „Ultracycling Weltmeisterschaft – Race around Austria“. Ilgo nuotolio varžybų dalyviai nukeliaus 2200 kilometrų kelią aplink Austriją. Kunigas ir šį sykį paskelbė rinkliavos kampaniją: žygiu atkreipti dėmesį į Brėmeno vaikų onkologinių ligų fondą ir sukauptomis aukomis jį paremti. (SAK / Vatican News)