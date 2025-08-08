Paieška

Kristaus Atsimainymo šventės Mišios ant Taboro kalno

„Šventosios Žemės krikščionys yra privilegijuoti mokiniai, nes jiems yra suteikta malonė gyventi šventose vietose, kur Žodis tapo kūnu. Tai ir dovana, ir atsakomybė – turime būti šviesos liudytojais, kai daugybė šios žemės gyventojų eina Kryžiaus keliu“, – kalbėjo Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas kun. Francesco Ielpo OFM trečiadienį ant Taboro kalno aukodamas Kristaus Atsimainymo šventės Mišias.

„Mokinio kelias, – priminė kustodas, – visada yra susijęs su Mokytojo kryžiumi. Tačiau šis kelias nesibaigia ties kryžiumi. Jis eina toliau – šlovės link. Mūsų tikėjimo kelionėje pasitaiko varginančių, tamsių ir kartais nesuprantamų dienų. Tačiau Dievas nepalieka mūsų vienų.“

Evangelija, pasak tėvo Ielpo, yra šviesa mūsų kelyje. „Ji yra mūsų stiprybė, kai puolame, balsas, kuris veda mus tamsiomis akimirkomis. Tie, kurie klausosi Evangelijos ir ją įgyvendina, jau patiria atsimainymą – vidinį virsmą, kuris leidžia mums ir skausmą išgyventi kitaip, apšviestiems vilties.“

Kunigas ragino Mišių dalyvius ir visus Šventosios Žemės krikščionis leistis būti perkeičiamiems Evangelijos šviesos. „Tegul Kristaus Atsimainymo šviesa lydi mus tamsiomis dienomis. Tegul tą dieną iš dangaus pasigirdęs Tėvo balsas veda mus kelionėje. Ir tegul mus visada palaiko Prisikėlimo viltis.“ (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 08, 10:04
