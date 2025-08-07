Kerygminis evangelizavimas Ukrainoje: „Norime matyti Jėzų“
Dar vienas komisijos projektas – tęstinis leidinys „Evangelisto žodis“ su kunigams skirtų pamokslų, Lectio divina, apeigų ir pamaldų schemomis. Vyskupas J. Mosčičius, Černivcių vyskupas, pabrėžia kerygminio evangelizavimo ir mokymo svarbą. Rekolekcijų kunigams, Lectio divina temų, kaip ir Bažnyčios evangelizavimo tikslas – kerygminis, skirtas žinios apie paskelbtą Dievo žodį – nukryžiuotą ir prisikėlusį Jėzų – perdavimui.
„Mūsų tikslas – išmokyti kunigus pamokslauti kerygmiškai. Tai bus įmanoma tik jei patys kunigai įgys kerygminę patirtį. Patirtis keičia žmonų. Įgydami kerygminę patirtį jie galės pasakyti kiekvieną pamokslą, skaityti kalbą ar paskaitą“, – patikino Evangelizavimo komisijos pirmininkas.
Ganytojas pokalbyje Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios portalui pridūrė, kad tai nėra vienintelis komisijos tikslas. Komisija plečia pasauliečių ugdymo programą parapijinėse bendruomenėse siekdama, kad pasauliečiai taptų kunigų bendradarbiais parapijose, jiems padėtų evangelizuoti ir katekizuoti. Svarbu ugdyti pasauliečius, turinčius asmeninį ryšį su Viešpačiu, praktikuojančius, tikėjimu gyvenančius krikščionis, pažymėjo vyskupas.
Pasak ganytojo, bet koks evangelizavimas, kaip ir bet koks kerygminis skelbimas, veda prie Sakramentų – suteikia galimybę juos priimti ir pagal juos gyventi. Tai Bažnyčios evangelizavimo tikslas ir viršūnė – gyventi sakramentinį gyvenimą, apibendrino vyskupas J. Mosčičius.
Pokalbyje užsiminta ir apie evangelizavimą karo metu, glaudų ryšį tarp evangelizavimo, Jėzaus Kristaus pažinimo ir karo žaidų gydymo. Vyskupas pastebėjo, kad kai yra skelbiamas Jėzaus asmuo, jo išganymo malonė, kuri sudaro kerygmą, tada pats Jėzus gydo. Jo dieviškoji meilė gydo žaizdas. Kai priimame Dievą kaip Tėvą, patiriame jo meilę, suvokiame, kad jis mus lydi – tai gydo ir išlaisvina žmogų. Tai galioja taip pat emocinėms ir psichologinėms traumoms. Visada turime atminti, kad turime dangiškąjį Tėvą, kad nesame apleisti net karo metu, pažymėjo Ukrainos Evangelizavimo komisijos pirmininkas. (SAK / Vatican News)