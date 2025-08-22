Kardinolas Pizzaballa: ir Šventojoje Žemėje žmonių širdys gali pasikeisti
„Esame dėkingi popiežiui už nuolatinį rūpinimąsi taika, kurios mums taip labai reikia. Tai ne pirmas kartas, kai meldžiamės ir pasninkaujame už taiką, nes šiandien tai vienintelės priemonės, padedančios mums tikėti, kad Dievas gali perkeisti žmonių širdis“, – sakė kardinolas Pizzaballa. Jis pabrėžė, kad malda nėra stebuklinga burtažodis, galintis akimirksniu išspręsti problemas. Ji reikalinga tam, kad širdyse neužgestų pasitikėjimas bei troškimas kurti gėrį netgi esant neapykantos apsuptiems. „Tokia yra maldos galia ir jos ypač reikia Šventojoje Žemėje, kur šiuo metu beveik neįmanoma pripažinti kitą.“
Pasak kardinolo, malda ir pasninkas teikia stiprybės tiems, kurie gyvena smurto ir mirties draskomose vietose. „Taika nebesuranda vietos institucijose ar didžiosiose organizacijose, deja, kartais netgi religinėse, bet ją galima surasti tarp daugybės žmonių, judėjimų, bendruomenių, kurie nesutinka su neapykantos plitimu. Malda padeda palaikyti ryšį tarp visų tikybų žmonių, kurie vis dar tiki, kad žmogaus širdis gali pasikeisti.“ Kardinolas priminė, kad ir Gazos krikščionių stiprybė kyla iš maldos, leidžiančios jiems ištverti. „Jų ryžtas dalytis maistu, dalytis vaistais, rūpintis vieni kitais kyla iš maldos ir iš vienybės, kurią suteikia būtent malda“, – pabrėžė kardinolas.
Penktadienį tikintieji Šventojoje Žemėje meldžiasi už save ir už savo kaimynus, kad laimėtų taika ir pasibaigtų nerimas dėl ateities. (jm / Vatican News)