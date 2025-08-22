Kardinolas J.-M. Aveline‘as Šventojoje Žemėje: „Girdime jūsų skundą“
Rugpjūčio 16-ąją dieną septynių asmenų delegacija iš Prancūzijos aplankė Abu Gosho abatijos bendruomenę, gyvenančią pagal benediktinų regulą. Nuo seniausių laikų šioje vietoje buvo keliautojų ir karavanų poilsio stotis. Manyta, kad tai galėjo būti Emausas, kur du mokiniai sutiko Jėzų ir valgė kartu su juo. Kryžiuočių karalysčių laikais čia buvo pastatyta užeiga keliautojams, romaninė bazilika. Panašų vaidmenį vieta išlaikė ir vėliau, valdant valdovams musulmonams. Laikui bėgant, aplink stotį apsigyveno šeimos ir atsirado kaimelis. 1873 metais ši vieta, susitarus su Osmanų imperija, ši vieta – yra dar kitos trys – perduota Prancūzijos pavaldumui, čia buvo pastatytas benediktinų vienuolynas ir apsigyveno benediktinų bendruomenė, kurią po pusę amžiaus pakeitė tėvai lazaristai, o 1976 metais – vėl sugrįžo keli benediktinai. Vis tik dėl įvairių aplinkybių šiandieninė vienuolinė bendruomenė skiriasi nuo įprastinių – ją sudaro ir vyrai, ir moterys, kurie gyvena dviejuose skirtinguose namuose, tačiau kartu meldžiasi, gieda ir dirba.
Rugpjūčio 17 dieną kardinolas J.-M. Aveline‘as ir kiti jo bendrakeleiviai nuvyko į Taybeho kaimelį Vakarų Kranto palestiniečių teritorijoje. Tai vienintelis krikščionių kaimelis Vakarų Krante, kuriame ne taip seniai gyveno per penkiolika tūkstančių asmenų, veikė kelios katalikų ir ortodoksų parapijos. Šiandien gyventojų likę vos apie 1300, dauguma kitų pasitraukė, emigravo, dėl darbo trūkumo ir patiriamo spaudimo. Vienas iš paskutinių epizodų – 2025 metų liepos 28-osios naktį įsėlinta į graikų ortodoksų parapijos kompleksą ir įdėta sprogmenų į du automobilius, kurie, po sprogimo, tuoj sudegė. Taip pat paliktas užrašas – „Arabai lauk arba mirtis“. Mažai abejonių, kad tai vienam ekstremaliam sparnui priklausančių žydų kolonistų, prieš kurį laiką netoli įsirengusių nelegalų avanpostą, darbas. Jie neslepia, kad jų tikslas yra išstumti visus palestiniečius, kad ir kokie būtų jų religiniai ar pilietiniai įsitikinimai. Liepos mėnesį Taybeho gyvenvietėje užfiksuoti keturi pažeidimai, tačiau Izraelio pareigūnai atvyksta ir išvyksta, nesiimdami konkretesnių veiksmų. Izraelio karas su „Hamas“ teroristine grupuote Gazos ruože, nauja susipriešinimo ir neapykantos banga sukūrė palankią aplinką radikalioms grupėms.
Kardinolas J.-M. Aveline‘as visos delegacijos vardu padėkojo keturiems Taybeho dvasininkams, katalikui ir ortodoksams, kurie juos svetingai pasitiko, taip pat dėkojo už jų rūpestį vienas kitu, žmogišką ir ekumeninį, kaip ir rūpestį kaimynams musulmonams.
„Norėjome, kad mūsų piligrimystė rodytų Prancūzijos Bažnyčios paramą Šventosios Žemės krikščionių bendruomenėms ir būtų mūsų solidarumo su visais taikos draugais, nepriklausomai nuo jų įsitikinimų ar religijos, ženklas“, – sakė prancūzų kardinolas, užtikrindamas, kad žino apie Taybeho krikščionių bendruomenės sunkumus ir patiriamą neteisybę, nėra tam abejingas, ir stengsis imtis konkrečių solidarumo gestų. Pasak Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininko, popiežius Leonas XIV, išgirdęs apie jo vizitą Šventojoje Žemėje, užtikrino savo maldą už jį bei prašė artumo ir gailestingumo liudijimo kelionės metu.
Rugpjūčio 19-ąją dieną Prancūzijos vyskupų konferencijos atstovai susitiko su katalikiško Betliejaus universiteto dėstytojais ir studentais, apsilankė Jeruzalės lotynų patriarchato būstinėje ir pasveikino patriarchą kardinolą Pierbattista Pizzaballa, taip pat susitiko su Jeruzalėje šiuo metu studijų ar formacijos motyvais gyvenančiais kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis iš Prancūzijos. Tą dieną taip pat paskambino Gazos Šv. Šeimos parapijos, į kurią nėra galimybės nuvykti, klebonui t. Gabrieliui Romanelli. Rugpjūčio 20-ąją delegacija aplankė Tel Avivą, kur sudalyvavo šeimų forume, pakeliui stabtelėdami Latrouno abatijoje, kurioje gyvena cistersų ordino bendruomenė. Ją supo dideli alyvmedžių laukai, kurie, deja, labai nukentėjo per 2025 pavasario gaisrą, palikusį išdegintą plynę. (RK / Vatican News)