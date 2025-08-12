Paieška

Kard. M. Zuppi Asyžiuje Kard. M. Zuppi Asyžiuje  (ANSA)
Bažnyčia

Kard. M. Zuppi Asyžiuje: meilė – beginklė ir nuginkluojanti

Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas Bolonijos arkivyskupas kardinolas Matteo Maria Zuppi pirmadienį, rugpjūčio 11 d., Asyžiuje vadovavo šv. Klaros iškilmei. Mišios buvo aukojamos Šv. Klaros bazilikoje, saugančioje šios šventosios žemiškuosius palaikus.

Kardinolas Zuppi sakė, kad Klaros pavyzdys gali padėti krikščionims, gali Bažnyčiai ir visam pasauliui. Mišių įžangos antifona skamba kaip nuostabi poezija: „Šiandien patekėjo žvaigždė; šiandien šventoji Klara, Kristaus mažutėlė, buvo paimta į dangaus šlovę.“ Tai, anot kardinolo, mums visiems skirtas raginimas pakelti akis į dangų, kad sužinotume ką nors daugiau apie save ir žemę. Jis ragino vasaros naktį išeiti laukan ir žiūrėti į žvaigždes, kad neliktume apgaubti siaubo ir smurto tamsos. Mums nevalia priprasti prie tamsos, nevalia susitaikyti su šiandien žmonių išgyvenamais baisumais ir pragaro kančiomis.

Šventoji Klara mums primena, kas yra meilė ir švelnumas. Pasak kardinolo, ypač šiais Vilties jubiliejaus metais šv. Klara nori parodyti taikos kelią. Ji primena, kad malda stipresnė už karą. Tai įkvepia mus rizikuoti ir sekti Viešpačiu, kuris nugalėjo blogį. Smurto akivaizdoje sekime Klaros pavyzdžiu, kuri mus moko beginklės ir nuginkluojančios meilės, ragino kardinolas.

Rytojaus dieną po šv. Klaros šventės, rugpjūčio 12-ąją, Asyžiaus vyskupija švenčia kito savo dangiškojo globėjo – IV amžiaus pradžios kankinio šv. Rufino šventę. Iškilmingoms Mišioms katedroje vadovavo Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino. (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 12, 13:17
