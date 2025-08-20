Kard. Czerny dalyvavo Amazonijos Bažnyčios konferencijos sesijoje
Tai tikras stebuklas ir atsakas į sinodinio proceso raginimą sukurti tinklą, kuris sujungtų įvairius atskirų Bažnyčių ir bažnytinių institucijų veikimo būdus. Taip kardinolas Michaelas Czerny savo kalboje per pirmąją Amazonijos Bažnyčios konferencijos (CEAMA) vyskupų asamblėjos sesiją Bogotoje apibūdino neseniai įkurtos bažnytinės organizacijos naujumą. Organizacijos įkūrimas reiškia naują sinodiškumo patirtį, kurią Lotynų Amerikos Bažnyčia siūlo visai Bažnyčiai, sakė kardinolas. Asamblėja vyko nuo rugpjūčio 17 d.
Pasak kardinolo, šis daigas liudija, kaip kūrybiškai ir vaisingai Lotynų Amerika priėmė Vatikano II Susirinkimo, Sinodo dėl Amazonijos (2019) ir Sinodo dėl Bažnyčios sinodiškumo (2023–2024) vaisius. Pasitelkiant įvairovę ir papildomumo principą, kviečiama kurti sinodinės Bažnyčios komunikacinę dinamiką.
Organizacijos nariai yra ne tik vyskupai, bet ir kunigai, pašvęstieji, pasauliečiai. Cituodamas Vatikano II Susirinkimo konstituciją Lumen gentium, kardinolas pabrėžė, kad ši institucija atstovauja ne tik tarnysčių, bet ir charizmų Bažnyčiai. Ji vienija septynių Amazonijos šalių vyskupų konferencijas, regionines organizacijas (pvz., Caritas), čiabuvių tautų atstovus ir įvairių sričių ekspertus. Tokiu būdu jos bažnytinis ir sinodinis pobūdis įgyvendina Lotynų Amerikos vyskupų išreikštą norą, kad pasauliečiai dalyvautų visos Bažnyčios gyvenimo ir misijos apmąstymuose, sprendimų priėmime, planavime ir įgyvendinime.
Sinodo dėl sinodiškumo kontekste kardinolas Czerny pabrėžė, kad Amazonijos Bažnyčios konferencija negali būti mažiau vyskupiška nei įprastos vyskupų konferencijos. Todėl ji turi ne tik išlaikyti savo vyskupišką pobūdį, bet ir jį brandinti sinodiškumo šviesoje. Kaip priminė popiežius Pranciškus lydraštyje prie XVI Vyskupų sinodo eilinės generalinės asamblėjos baigiamojo dokumento, sinodiškumas yra tinkamiausias interpretacinis kontekstas hierarchinei tarnystei suprasti.
Šventojo Sosto Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas taip pat pabrėžė, kad „Amazonija“ reiškia vietinę Bažnyčią, kuri gyvena ir veikia konkrečiose vietose – kaimuose, miestuose, bendruomenėse. Todėl kardinolas pakvietė prie organizacijos pavadinimo pridėti du žodžius: „pastoracinė“ ir „teritorinė“ ir ją vadinti Amazonijos teritorine pastoracine Bažnyčios konferencija.
Galiausiai kardinolas Czerny priminė, kad pirminis konferencijos tikslas yra koordinuoti, įvardyti, palengvinti. Bogotos susitikimu siekiamač kad Amazonijos vyskupų balsai būtų išgirsti, į juos atsižvelgta, o vietinės Bažnyčios galėtų gyventi vykdydamos savo misiją.
(DŽ / Vatican News)