Istorinė bažnyčia Švedijoje perkelta į kitą vietą
Rugpjūčio 19 dieną Kirunoje, šiauriausiame Švedijos mieste, svarbiausiame krašto geležies rūdos gavybos centre, pradėta daug dėmesio sutraukusi operacija – vienos iš didžiausių ir gražiausių medinių Švedijos bažnyčių perkėlimas į kitą vietą. Užkėlus ją ant specialios platformos, labai lėtai, įveikus apie penkis kilometrus per dvi dienas, ji bus pastatyta naujoje vietoje.
1912 metais užbaigti ir pašventinti maldos namai priklauso Švedijos Liuteronų Bažnyčiai. Jie yra įtraukti į valstybės saugomo archeologinio paveldo sąrašą. Poreikis perkelti apie 40 metrų ilgio, 600 tonų svorio bažnyčią į kitą vietą atsirado dėl geležies rūdos išgavimo darbų, požeminių tunelių tinklo plėtimo ir rizikos, kad tai gali pakenkti jos stabilumui. Reikia pridurti, kad tai nėra pirmas perkėlimas – tokiu būdu Kirunoje perkelta jau virš 20 istorinę vertę turėjusių pastatų. Nurodoma, kad bažnyčia naujojoje vietoje duris atvers 2026 metais. (RK / Vatican News)
2025 rugpjūčio 20, 14:06