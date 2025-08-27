Infrastruktūros darbai Šiaurės Velso piligrimų kelyje
Galima pridurti, kad Šiaurės Velso piligrimų kelias, kartais vadinamas „Welsh Camino“, buvo atgaivintas 2011 metais grupės savanorių ir entuziastų dėka, sulaukusių tiek Anglikonų Bažnyčios, tiek Velso administracinio regiono paramos. Buvęs Kenterberio arkivyskupas ir pasaulio anglikonų primas Rowanas Williamsas yra jo globėjas.
Per maždaug dvi savaites ištisai ar dalimis įveikiamą piligrimystę kertamos tūkstantmetę istoriją turinčios vietos, prisiliečiama prie senovinių akmeninių keltų kryžių, kertami įspūdingi kraštovaizdžiai, ganomos pievos, priartėjama prie jūros be paliovos skalaujamų uolėtų krantų. Kasmet, gegužę ar birželį, rengiamos ir kasmetinės piligrimystės.
Šiaurės Velso piligrimų kelio atgaivintojai įkvėpimo sėmėsi iš I tūkstantmečio pabaigos ir II tūkstantmečio pradžios piligriminio kelio tradicijos, kuri vėliau užgeso. Šis kelias vedė į Bardsey salą, kartais vadinamą „20 000 šventųjų sala“ ir buvo alternatyva plačiau žinomoms piligrimystėms į Jeruzalę, Romą, Kompostelos Santjagą. (RK / Vatcan News)