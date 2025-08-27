Paieška

Paieška

Paieška

ltlietuvių
Piligrimai Piligrimai  (ANSA)
Bažnyčia

Infrastruktūros darbai Šiaurės Velso piligrimų kelyje

Anglikonų Šv. Asapho vyskupija pranešė apie naujus infrastruktūros darbus Šiaurės Velso piligrimų kelyje už 105 000 svarų sumą, suteiktą Nacionalinės loterijos paveldo fondo. Prie XII amžiaus Basingwerko benediktinų abatijos likučių prasidedantis piligrimų kelias driekiasi apie 215 kilometrų ir atveda prie nediduko Aberdarono uosto. Iš čia galima pasiekti galutinį piligrimystės tašką – Bardsey salą.

Galima pridurti, kad Šiaurės Velso piligrimų kelias, kartais vadinamas „Welsh Camino“, buvo atgaivintas 2011 metais grupės savanorių ir entuziastų dėka, sulaukusių tiek Anglikonų Bažnyčios, tiek Velso administracinio regiono paramos. Buvęs Kenterberio arkivyskupas ir pasaulio anglikonų primas Rowanas Williamsas yra jo globėjas.

Per maždaug dvi savaites ištisai ar dalimis įveikiamą piligrimystę kertamos tūkstantmetę istoriją turinčios vietos, prisiliečiama prie senovinių akmeninių keltų kryžių, kertami įspūdingi kraštovaizdžiai, ganomos pievos, priartėjama prie jūros be paliovos skalaujamų uolėtų krantų. Kasmet, gegužę ar birželį, rengiamos ir kasmetinės piligrimystės.

Šiaurės Velso piligrimų kelio atgaivintojai įkvėpimo sėmėsi iš I tūkstantmečio pabaigos ir II tūkstantmečio pradžios piligriminio kelio tradicijos, kuri vėliau užgeso. Šis kelias vedė į Bardsey salą, kartais vadinamą „20 000 šventųjų sala“ ir buvo alternatyva plačiau žinomoms piligrimystėms į Jeruzalę, Romą, Kompostelos Santjagą. (RK / Vatcan News)

2025 rugpjūčio 27, 14:57
Klausykis podcast
Klausykis podcast
Viešpaties Angelas
Viešpaties Angelas
Popiežiaus audiencijos
Popiežiaus audiencijos
Paremk svarbią misiją Paremk svarbią misiją