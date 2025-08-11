Haičio vyskupai padėkojo popiežiui už raginimą padėti jų šaliai
„Haičio žmonių padėtis darosi vis beviltiškesnė, – kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį. – Dažnai pranešama apie žmogžudystes, įvairaus pobūdžio smurtą, prekybą žmonėmis, priverstinius tremties atvejus ir pagrobimus. Nuoširdžiai kreipiuosi į visus atsakinguosius ir prašau nedelsiant paleisti įkaitus. Prašau ir tarptautinę bendruomenę suteikti konkrečią paramą, kad būtų sukurtos socialinės ir institucinės sąlygos, leidžiančios haitiečiams gyventi taikiai.“
Haičio vyskupų konferencijos pirmininkas Port-o-Prenso arkivyskupas Maxas Leroy Mesidoras pabrėžė, jog popiežiaus žodžiai – tai haitiečių tautos likimu susirūpinusio ganytojo šauksmas. Pirmadienį paskelbtame pareiškime arkivyskupas rašo, kad Haičio katalikai yra labai dėkingi popiežiui, kuris sekmadienį išsakydamas savo susirūpinimą dėl visų tautų, patiriančių sunkumus, neteisybę, karą ir smurtą, ypatingai paminėjo ir labai sunkią Haičio situaciją.
Haičio Bažnyčia nenustoja raginti nutraukti smurtą ir prašo susiprasti tuos, kurie sėja gedulą šeimose. Pasak arkivyskupo, šalyje nusikalstamumas nebeturi ribų. Apie tai liudija ir nesenas įvykis, kai iš Šv. Elenos vaikų namų Kenskofo mieste buvo pagrobti aštuoni žmonės, tarp jų vienas vaikas. „Šis barbariškas aktas yra dar vienas įrodymas, kaip griūva valstybė ir kaip visuomenė praranda gyvybės vertės bei žmogaus orumo jausmą“, – teigė vyskupas. Jis išreiškė viltį, kad popiežiaus balsas bus išgirstas tiek Haičio valdžios institucijų, tiek tarptautinės bendruomenės. Pastaroji, pasak arkivyskupo, jau ne kartą surengė susitikimus dėl šalies padėties, tačiau konkrečių rezultatų nėra.
Pasak Haičio vyskupų konferencijos pirmininko, popiežiaus kreipimasis pirmiausia turi pasiekti pačių haitiečių širdis, nes pirmiausia jie turi prisiimti atsakomybę už savo šalies ateitį. „Privalome turėti bendrą ateities viziją, pagrįstą taika ir teisingumu, bei stengtis ją įgyvendinti palaikydami atvirą ir nuoširdų dialogą. Tačiau dialogas ir nacionalinė santarvė bus įmanomi tik tada, kai nutils ginklai ir bus atsisakyta smurto“, – pabrėžė arkivyskupas.
Arkivyskupas padėkojo popiežiui Leonui XIV ir patikino, kad Haičio tikintieji jungiasi prie jo maldos, prašydami Dievą padėti tautai išsivaduoti iš visų pančių, kurie stabdo jos vystymąsi – ginkluotų grupuočių smurto, patriotizmo stokos, kovos dėl valdžios ir pinigų. Arkivyskupas taip pat išreiškė viltį, kad švenčiamas Vilties jubiliejus sustiprins tikėjimą ir atneš haitiečiams malonės bei gerovės laikus. (jm / Vatican News)