Europos Bažnyčių atstovai: saugokime mūsų bendrus namus ir melskimės už juos
Pareiškimą „Taika su kūrinija“ pasirašė Europos katalikų vyskupų konferencijas vienijančios CCEE pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir CEC, kuri yra pagrindinė Europos ekumeninė organizacija, vadovas Konstantinopolio visuotinio patriarchato Tiatyrų ir Didžiosios Britanijos arkivyskupas Nikitas.
Pareiškime primenama taikos sodo vizija, apie kurią kalba pranašas Izaijas, ir visų krikščionių bendruomenių Europoje nariai raginami rinktis santūrų gyvenimo būdą, pagarbiai priimti kūrinijos dovanas, tausoti gamtą ir gerbti žmones. „Taika su kūrinija nėra abstrakti idėja. Jos siekimas turi būti mūsų kasdienis įsipareigojimas, – rašoma pareiškime. – Tai kvietimas gyventi taip, kad mūsų gyvenimu būtų garbinamas gyvybės davėjas.“ Dokumente pabrėžiama, jog šiandien pasaulį sunku vadinti taikos sodu, tačiau, kaip ir pranašas Izaijas, turime tikėti, kad yra įmanomas gyvenimas, grindžiamas pagarba ir pasitikėjimu.
Pareiškime taip pat minima šių metų lapkričio mėnesį Brazilijos Belemo mieste vyksianti Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija COP30. Europos Bažnyčias vienijančių organizacijų vadovai tikisi, kad pasaulio lyderiai planuodami veiksmus klimato kaitos padariniams spręsti deramai atsižvelgs į vargingiausių ir pažeidžiamiausių žmonių poreikius, o klimato krizę matys kaip reikalavimą taip tvarkyti tarptautinius santykius, kad būtų labiau siekiama bendrojo gėrio.
Kūrinijos laikas, pažymima dokumente, yra atsivertimo, liudijimo ir maldos metas, kad mūsų gyvenimo būdas atitiktų mūsų tikėjimą, išpažįstamą psalmės žodžiais: „Dangūs apsakinėja Dievo garbę, dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą“ (Ps 19, 2).
Šių metų Kūrinijos laiko tema „Taika su kūrinija“ labai gerai dera su atnaujinta Ekumenine chartija, kuri, kaip tikimasi, turėtų būti pasirašyta iki šių metų pabaigos. Šis dokumentas sustiprins krikščionių vienybę ir sutvirtins įsipareigojimą rūpintis kūrinija.
Pareiškimo pabaigoje kartojamas raginimas visiems Europos krikščionims melstis už mūsų bendrus namus, saugoti juos ir kurti teisingą bei tvarią ateitį. (jm / Vatican News)