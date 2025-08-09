Estijos kankinio arkivysk. E. Profittlicho beatifikacija vyks rugsėjo 6 d. Taline
Vokiečių kilmės dvasininkas po I Pasaulinio karo buvo pasiųstas į Estiją kaip misionierius. Augant Talino tikinčiųjų bendruomenei, popiežius jį paskyrė Estijos administratoriumi, o kiek vėliau ir arkivyskupu, tuo metu šalies valdžia jam suteikė Estijos pilietybę. Kai sovietai Estijos okupantai suėmė visus kunigus, arkivyskupas buvo raginamas repatrijuoti, tačiau atsisakė paaiškindamas, kad jo, kaip ganytojo, vieta yra su ganomaisiais, t. y. Estijoje. 1941 m. rusai suėmė arkivyskupą E. Profittlichą, jį išvežė į Rusiją, įkalino, nuteisė mirtimi ir kankino iki išsekimo. Arkivyskupas mirė būdams 51 metų 1942 m. vasario 22 d. Kirovo kalėjime prieš pat numatytą egzekuciją.
E. Profittlichas pripažintas Katalikų Bažnyčios kankiniu ir Garbinguoju Dievo tarnu. Rugsėjo 11 d. sukanka jo gimimo 135 metinės.
Šventųjų skelbimo dikasterija, skelbdama naują Garbingojo Dievo tarno E. Profittlicho beatifikacijos datą pažymi, kad nepaisant daugybės kankinimų, Estijos arkivyskupas į juos atsakė pareikšdamas, kad vienintelė jo misija buvo skirta jam patikėtų tikinčiųjų religiniam ugdymui. Kardinolas Ch. Schönbornas vadovaus beatifikacijai popiežius Leono XIV vardu. Talino arkivyskupija informuoja, kad skelbimo palaimintuoju apeigos rugsėjo 6 d. prasidės 11 val. Talino laisvės aikštėje. Vyskupija informuoja apie beatifikaciją svetainėje profittlich.eu (SAK / Vatican News)