Burundyje prisimenamas nužudytas apaštalinis nuncijus
Airijoje gimęs arkivyskupas Į Burundį atvyko 2000 metais, popiežiaus Jono Pauliaus II potvarkiu. Padėtis krašte buvo labai sudėtinga – nuo 1972 metų čia liepsnojo pilietinių ir gentinių konfliktų židiniai, kurie, vos pavykus juos kiek prigesinti, vėl ūmiai įsiliepsnodavo, nusinešdami tūkstančių žmonių gyvybes. Šventojo Sosto diplomatas aktyviai įsitraukė į tarptautinės bendruomenės tarpininkavimo ir sutaikinimo pastangas. 2003 metų lapkritį pasirašytas svarbus susitarimas tarp vyriausybės ir pagrindinės hutų genties sukilėlių grupuotės, prie kurio sudarymo apaštalinis nuncijus M. A. Courtney prisidėjo iš tiesų reikšmingai. Tais mėnesiais iš Vatikano arkivyskupą pasiekė siuntimas į naują misiją kitame krašte, tačiau jis, vildamasi pasiekti dar geresnių rezultatų, paprašė leisti jam likti Burundyje dar kurį laiką. 2003 metų gruodžio 29 dieną arkivyskupui M. A. Courtney teko dalyvauti laidotuvėse, po kurių jis grižo į Bužumbūrą – tuometinę krašto sostinę. Kelyje nuncijaus automobilis – su diplomatiniais numeriais, su šventojo Sosto vėliavos spalvomis – buvo apšaudytas, sunkiai sužeistas nuncijus netrukus mirė ligoninėje. Tuo metu jis buvo 58 metų amžiaus. Nors būta vienų grupių atsakomybės vertimo kitoms, iki šiol nėra žinoma, kas ir kodėl iš tiesų ryžosi įvykdyti išpuolį.
Kaip minėta, kardinolo P. Parolino vizito programa Burundyje numato specialius gestus apaštalinio nuncijaus M. A. Courtney atminimui. Tai jam skirto memorialo atidengimas ir jo vardo sveikatos priežiūros centro kertinio akmens padėjimo ceremonija rugpjūčio 14-ąją ir paminklo atidengimas, dalyvaujant kitiems Burundyje reziduojantiems diplomatinio korpuso nariams, pačioje apaštalinėje nunciatūroje Bužumbūre rugpjūčio 16-ąją.
Kiti Popiežiaus valstybės sekretoriaus vizito Burundyje punktai: susitikimas su krašto vyskupų konferencija, su krašto prezidentu, taip pat dalyvavimas susitarimo tarp krašto Bažnyčios ir vyriausybės pasirašymo ceremonijoje. Per Žolinės iškilmę kardinolas P. Parolinas aukos Mišias Mugero Švč. M. Marijos šventovėje, tą pačią dieną jis aplankys Gitegą – dabartinę krašto politinę ir administracinę sostinę. Kitą dieną kardinolas aukos dar vienas Mišias, kuriose dalyvaus seminaristai ir krašto vyrų bei moterų vienuolijų atstovai.
Paskutiniąją vizito Burundyje dieną – rugpjūčio 17-ąją – kardinolas P. Parolinas vadovaus Mišioms, kuriomis bus paminėta 60 metų diplomatinių santykių tarp Burundžio ir Šventojo Sosto sukaktis. Jos bus aukojamos Šonštato Triskart palaimintosios Dievo Motinos šventovėje Bužumbūroje, pastatytoje ten, kur 1990 metų rugsėjo 7-ąją šv. Jonas Paulius II vadovavo Eucharistijos liturgijai. (RK / Vatican News)