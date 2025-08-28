Betliejuje paminėta karmeličių vienuolyno 150 metų sukaktis
Mišias drauge su patriarchu koncelebravo Jeruzalės lotynų patriarchato vyskupai Williamas Shomali, Rafiqas Nahra, Giacinto-Boulosas Marcuzzo ir Ilario Antoniazzi bei daug vietinių kunigų. Tarp dalyvių buvo ir Prancūzijos generalinis konsulas Jeruzalėje bei Betliejaus miesto meras. Kartu su Betliejaus katalikais šventėje gausiai dalyvavo piligrimai iš Ibilino – šventosios gimtojo miestelio.
Pamoksle kardinolas Pizzaballa pabrėžė, kad šventoji Nukryžiuotojo Jėzaus Marija ir šiandien įkvepia tikinčiuosius visame pasaulyje, ypač Betliejuje, kur subrendo jos pašaukimas. Nors ji mirė sulaukusi vos 32 metų, paliko gilius dvasinius pėdsakus. „Ji gyveno skurdo ir sunkumų laikais, tačiau neleido, kad šios aplinkybės sutrukdytų jos misijai“, – kalbėjo kardinolas. Pasak jo, Dievas buvo pirmoji ir svarbiausia šventosios gyvenimo ašis. Ji pasižymėjo degančiu uolumu, kuris jai neleido sustoti. Pamokslininkas ragino tikinčiuosius mokytis iš šventosios pavyzdžio statyti gyvenimą ant tvirto ryšio su Dievu, neleidžiant, kad pasaulio sunkumai jį temdytų. „Jos tikėjimas buvo gilus ir tvirtas, tačiau kartu labai artimas gyvenimo tikrovei. Ji jautė atsakomybę tiek už visuotinę, tiek už vietinę Bažnyčią. Keliaudama po tolimus kraštus ji suprato, kad Dievas ją pašaukė tarnauti savo tėvynėje, Šventojoje Žemėje, o ne kitur. Savo klusnumu ji davė impulsą pašvęstajam gyvenimui, skatino naujus pašaukimus, kurių dėka augo Betliejaus karmeličių bendruomenė. Sesuo Marija aiškiai suvokė tikrąją Bažnyčios prasmę – kad Dievas turi būti visko centre. Be Dievo nėra nei vilties, nei brolystės, nei tikros Bažnyčios gyvybės“, – kalbėjo Jeruzalės lotynų patriarchas.
„Jos pavyzdys ir mus kviečia kreipti žvilgsnį į Dievą, vykdyti jo valią ir tapti Evangelijos dvasia gyvenančiais žmonėmis. Tik taip stiprės mūsų vienybė, o kur yra tikra vienybė, ten pats Dievas yra tarp mūsų“, – baigė Betliejuje aukotų Mišių homiliją kardinolas Pizzaballa.
Šventės pabaigoje buvo pranešta apie šventosios raštų vertimą į arabų kalbą. Knyga pavadinta „Mažasis niekas“ apima sesers Marijos dvasines meditacijas, parašytas dar iki tapimo vienuole.
Šventoji sesuo Nukryžiuotojo Jėzaus Marija (Mariam Baouardy) gimė 1846 m. Ibilino miestelyje, Osmanų imperijos valdytoje Palestinoje. Gyvendama Prancūzijoje ji buvo įkvėpta steigti karmeličių vienuolyną Šventojoje Žemėje. 1875 m. ji atvyko į Betliejų su vienuolių grupe ir pasirinko vietą vienuolynui ant vadinamosios Dovydo kalvos, nuo kurios atsiveria vaizdas į visą miestą ir apylinkę. Prižiūrėdama statybas ji sunkiai susižeidė ir mirė būdama tik 32 metų. 1983 m. ji buvo paskelbta palaimintąja, o 2015 m. – šventąja.
Betliejaus karmeličių vienuolynas, kaip svajojo šventoji sesuo Nukryžiuotojo Jėzaus Marija, ir šiandien yra maldos ir tylos namai, kur tikintieji gali sutikti Dievą bei rasti paguodą. (jm / Vatican News)