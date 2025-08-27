Patriarchas Baltramiejus: kartu kaip krikščionys liudijame, kad nėra taikos be teisingumo
„Kaip krikščionys, turime išsakyti savo poziciją, būti vieningi, kaip tai darė mūsų broliai, turime liudyti tvirtą teisingumo troškimą, nes be teisingumo nėra taikos“, – Riminio susitikime vykusioje konferencijoje apie Nikėjos susirinkimą sakė Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramiejus. Susitikimo paraštėse duodamas interviu „Vatican News“, patriarchas kalbėjo ne tik apie Nikėjos susirinkimo svarbą, bet ir apie bendrą Velykų datą krikščionims ir jų liudijimą karo kamuojamame pasaulyje.
Šiemet minimos 1700-osias didžiojo Nikėjos susirinkimo metinės – tai buvo svarbus etapas visoje krikščionybės istorijoje. Pagal Kristaus pažadus, Šventoji Dvasia kalbėjo ir tebeveikia žmonijos istorijoje. Nikėjos Tėvai, tvirtai laikydamiesi Šventojo Rašto kerygmos, apibrėžė tai, ką krikščionių Bažnyčia skelbė tris šimtmečius per Krikšto simbolius, kodifikuodami kanonuose skelbiamą tiesą – Kristus iš tiesų yra Žodis, tapęs kūnu, šviesa iš šviesos, tikras Dievas iš tikro Dievo, tos pačios prigimties kaip ir Tėvas. Pasak patriarcho, kitaip krikščionybės istorija būtų tik graži etikos filosofija, o ne išganymo istorija. Iš to kyla visi mūsų veiksmai, tiek šiandien, tiek rytoj.
Patriarchas Baltramiejus primena, jog Nikėjoje buvo nuspręsta, kad svarbu Kristaus prisikėlimą liudyti tą pačią dieną visame tuometiniame pasaulyje. Deja, įvairios istorinės aplinkybės sujaukė susirinkimo rekomendacijas. „Ne mums spręsti, kas įvyko, bet net ir šiandien suprantame, kad norėdami būti patikimi kaip krikščionys, turime švęsti Išganytojo prisikėlimą tą pačią dieną“, – sako patriarchas, primindamas komisijos, kurią šiuo klausimu paskyrė kartu su popiežiumi Pranciškumi, darbą. Tačiau tarp Bažnyčių yra skirtingų jautrumo lygių, todėl dabartinė užduotis taip pat yra vengti naujų susiskaldymų.
Šiais metais visi krikščionys galėjo švęsti Velykas tą pačią dieną. Velykos taip pat buvo popiežiaus Pranciškaus paskutinio viešo pasirodymo, paskutinio jo apsikabinimo su tikinčiaisiais diena. Patriarchas Baltramiejus prisimena, kad popiežius Pranciškus buvo ne tik Romos vyskupas, bet buvo brolis, su kuriuo dalijosi bendru supratimu apie didžiąsias šiuolaikinės žmonijos problemas ir gilia aistra dėl krikščioniškojo pasaulio vienybės, kartu su juo kovojo už tautų taiką, didžiųjų konfesijų ir tarpreliginį dialogą, teisingumą, aplinkosaugą ir už mažiausius pasaulyje. „Susitikome daugybę kartų ir kiekvienas mūsų susitikimas buvo susitikimas tarp brolių, kurie myli vienas kitą“, – prisimena patriarchas, kartu paminėdamas, kad naujojo Romos vyskupo, popiežiaus Leono XIV pirmoji kelionė bus į Turkiją, minint Nikėjos susirinkimo metines. „Kartu parodysime tvirtą įsitikinimą tęsti ekumeninį dialogą ir mūsų Bažnyčių įsipareigojimą pasaulinių iššūkių atžvilgiu. Laukiame Leono su dideliu nekantrumu“, – pabrėžė visuotinis patriarchas.
Patriarchas Baltramiejus palietė pasaulį draskančių konfliktų problemą – karą Ukrainoje, kuris yra papiktinimas krikščioniškajam pasauliui, ypač ortodoksų; situaciją Gazoje ir Artimuosiuose Rytuose, kur interesai atspindi ne gyventojų poreikius ir stumia ne teisingos taikos link, o tęsia žiaurų ir nežmonišką karą. „Kaip krikščionys, turime išsakyti savo poziciją vieningai, kaip tai padarė mūsų broliai – Jeruzalės graikų ortodoksų ir lotynų patriarchai. Turime parodyti tvirtą teisingumo troškimą, nes be teisingumo nėra taikos. Tačiau kaip krikščionys, turime ir nenugalimą ginklą: maldą. Ir niekada negalime to pamiršti“, – ragino patriarchas. (DŽ/Vatican News)