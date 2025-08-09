Paieška

Argentinoje mirė kardinolas E. E. Karlicius

Sulaukęs beveik 100 metų, penktadienio, rugpjūčio 8 d., vakarą Argentinoje mirė buvęs Paranos arkivyskupas kardinolas Estebanas Estanislao Karlicius.

Estebanas Estanislao Karlicius gimė 1926 m. kroatų imigrantų šeimoje. Baigęs vidurinę mokyklą, jis pradėjo teisės studijas, tačiau po metų įstojo į kunigų seminariją. 1948 m. jis buvo išsiųstas į Romą studijuoti filosofijos ir teologijos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1954 m. Romoje jam buvo suteikti kunigystės šventimai.

Grįžęs į Argentiną, kun. Karlicius dėstė Kordobos kunigų seminarijoje ir tarnavo sielovadoje. Po kelerių metų jis vėl išvyko tęsti studijų į Romą, kur 1965 m. apsigynė teologijos daktaratą. Po to jis tarnavo Kordobos arkivyskupijos sielovadoje, dėstė vietos kunigų seminarijoje ir Kordobos bei Buenos Airių universitetų teologijos fakultetuose.

1977 m. jis buvo paskirtas Kordobos vyskupu augziliaru, o 1983 m. – Paranos arkivyskupu. Jonas Paulius II vyskupą Karlicių paskyrė Katalikų Bažnyčios Katekizmo redakcinės komisijos nariu. Nuo 1996 iki 2002 m. jis ėjo Argentinos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas. Benediktas XVI 2007 m. jį paskyrė kardinolu.

Šių metų gegužės pradžioje kardinolui Karliciui buvo atlikta širdies operacija. Iš ligoninės į namus sugrįžusiam kardinolui gegužės 20 d. paskambino popiežius Leonas XIV.

(jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 09, 13:26
