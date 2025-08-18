Apaštalinis nuncijus V. Kulbokas dalyvavo iškilmėse Kyjive
Rugpjūčio 17 d. apeigose patriarchalinėje katedroje dalyvavo ir apaštalinis nuncijus Visvaldas Kulbokas. Iškilmių metu arkivyskupas lietuvis, cituojamas Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios interneto svetainės pranešime, pažymėjo, jog tai, kad Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovas yra būtent čia, Kyjive, kad čia egzistuoja metropolija, yra didelė Dievo dovana. Be to Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia, visa Katalikų Bažnyčia Ukrainoje, būtų praradusios kažką svarbaus, neabejojo nuncijus.
Priminęs pirmojo visuotinio Bažnyčios susirinkimo, tokio svarbaus krikščioniškam tikėjimui ir krikščionių vienybei, Nikėjoje prieš 1700 metų sukaktį, apaštalinis nuncijus paminėjo ir įvykius, susijusius su Rusijos pradėtu karu prieš Ukrainą.
„Matėme, kaip Aliaskoje susitiko šio pasaulio galingieji šio pasaulio – Trumpas ir Putinas. Tai reiškia, kad mūsų pasaulio klausimus sprendžia tie, kurie turi ginklų, pinigų, žmogiškųjų išteklių. O kur tiesa, kur teisingumas? Jų nėra. Ir nebus, kol žmogus nesusisies su Dievu per tikėjimą arba per atvirumą jam“, – pažymėjo arkivyskupas V. Kulbokas. Pasaulio galingieji nekalbės apie tiesą ir teisingumą, apie kuriuos kalba Viešpats, kuriuos turi liudyti Bažnyčia. „Būtent todėl mums tikėjimas ir malda yra galingiausias ginklas“, – sakė apaštališkasis nuncijus. (RK / Vatican News)