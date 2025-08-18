Paieška

Paieška

Paieška

ltlietuvių
Kyjivo Kristaus Prisikėlimo patriarchalinė katedra Kyjivo Kristaus Prisikėlimo patriarchalinė katedra  (Alexander Vovck)
Bažnyčia

Apaštalinis nuncijus V. Kulbokas dalyvavo iškilmėse Kyjive

Kyjivo Kristaus Prisikėlimo patriarchalinėje katedroje rugpjūčio 17 ir 18 dienomis škilmingai paminėtos kelios Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios sukaktys, primenančios jos atgimimą po ilgo sovietinio persekiojimo laikotarpio: tai 30 metų Kyjivo graikų katalikų metropolijos atkūrimo, 20 metų Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didžiojo arkivyskupo sugrįžimo į Kyjivą ir 12 metų patriarchalinės katedros Kyjive pašventinimo sukaktys.

Rugpjūčio 17 d. apeigose patriarchalinėje katedroje dalyvavo ir apaštalinis nuncijus Visvaldas Kulbokas. Iškilmių metu arkivyskupas lietuvis, cituojamas Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios interneto svetainės pranešime, pažymėjo, jog tai, kad Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovas yra būtent čia, Kyjive, kad čia egzistuoja metropolija, yra didelė Dievo dovana. Be to Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia, visa Katalikų Bažnyčia Ukrainoje, būtų praradusios kažką svarbaus, neabejojo nuncijus.

Priminęs pirmojo visuotinio Bažnyčios susirinkimo, tokio svarbaus krikščioniškam tikėjimui ir krikščionių vienybei, Nikėjoje prieš 1700 metų sukaktį, apaštalinis nuncijus paminėjo ir įvykius, susijusius su Rusijos pradėtu karu prieš Ukrainą.

„Matėme, kaip Aliaskoje susitiko šio pasaulio galingieji šio pasaulio – Trumpas ir Putinas. Tai reiškia, kad mūsų pasaulio klausimus sprendžia tie, kurie turi ginklų, pinigų, žmogiškųjų išteklių. O kur tiesa, kur teisingumas? Jų nėra. Ir nebus, kol žmogus nesusisies su Dievu per tikėjimą arba per atvirumą jam“, – pažymėjo arkivyskupas V. Kulbokas. Pasaulio galingieji nekalbės apie tiesą ir teisingumą, apie kuriuos kalba Viešpats, kuriuos turi liudyti Bažnyčia. „Būtent todėl mums tikėjimas ir malda yra galingiausias ginklas“, – sakė apaštališkasis nuncijus. (RK / Vatican News)

2025 rugpjūčio 18, 16:32
Klausykis podcast
Klausykis podcast
Viešpaties Angelas
Viešpaties Angelas
Popiežiaus audiencijos
Popiežiaus audiencijos
Paremk svarbią misiją Paremk svarbią misiją