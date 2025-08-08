Kardinolas F. Ambongo OFM: Afrikos tautas išgelbės gilus evangelizavimas
Pasak 65 metų pranciškono kardinolo F. Ambongo, Kinšasos arkivyskupo, asamblėjos dalyviai aptarė esamą socialinę politinę situaciją – vienur padėtis gerėja, bet daug kur žmonės tebėra prispausti konfliktų ir karų, perversmų ir stichinių katastrofų. Be to, daug jaunų vyrų bėga iš žemyno ieškodami gerovės svetur. Deja, daugelio jų kelionė baigiasi dykumose ar Viduržemio jūroje. Tai mums primena politikų atsakomybę. Asamblėja į tai atkreipė dėmesį klausdama, kaip užbaigti šią krizę. Būtent aptardami šiuos dalykus suvokėme, kad Kristus yra mūsų vilties šaltinis. Kristus skyrė visą savo dėmesį žmonių susitaikymui ir atpirkimui. Žvelgdama į Kristų, Bažnyčia Afrikoje gali būti vilties, susitaikymo ir taikos šaltinis visoms Afrikos tautoms, patikino F. Ambongo, kalbėdamas Vatikano radijui.
Kardinolas akcentavo atsivertimo svarbą. Pirmasis Bažnyčios uždavinys yra gilus evangelizavimas. Evangeliją priėmusi, viduje persikeitusi, savo pranašišką vaidmenį supratusi Dievo tauta gali sužadinti Afrikos tautų atgimimą. Tiesa, kad Afrikoje yra daug pakrikštytų katalikų, bet visuomeniniame gyvenime, versle ar politikoje jų Krikšto pėdsakų tarsi nebūtų. Būtent todėl taip svarbu, kad evangelizavimas būtų gilus, atsivertimas – tikras.
Kongo DR kardinolas aiškino, kad antrasis Bažnyčios uždavinys yra konkrečiai siekti tautų susitaikymo. Anot jo, tai apima įsipareigojimą skatinti bendruomenių dialogą, pvz. ten, kur žmonės nesikalba. Nors žemyniniu mastu nekuriamos strategijos dialogui skatinti, tačiau Kongo DR yra iškalbus konfesijų bendradarbiavimo pavyzdys, kuris buvo pristatytas vyskupų asamblėjai. Tai šalies katalikų ir protestantų bažnytinių bendruomenių bendras projektas „Paktas už taiką, kad kartu geriau gyventume“. Asamblėjos dalyviai palankiai įvertino inciatyvą, kaip visoms Afrikos Bažnyčioms tinkamą bendradarbiavimo pavyzdį.
Pagrindinė Bažnyčios žinia žemyne yra vilties žinia – sunkumų akivaizdoje neprarasti vilties. Visi, kurie kliaunasi Viešpačiu, nebus nuvilti. Iš šios vilties kylanti energija gali įveikti visas problemas, apibendrino Kinšasos ganytojas ir Afrikos vyskupų simpoziumo pirmininkas kardinolas F. Ambongo. (SAK / Vatican News)