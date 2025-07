Ukrainos kapelionų vadovas: „Padedame gydyti karo žaizdas“

„Žmogus, dalyvavęs kare, niekada negrįžta namo toks, koks buvo anksčiau, tačiau ši patirtis gali jį padaryti žmogumi, kuris trokšta kurti taiką“, – sako vyskupas Bohdanas Manišinas, Ukrainos kariuomenėje tarnaujančių graikų katalikų vyriausiasis kapelionas.

Vyskupas Manišinas dalyvavo birželio 30–liepos 10 dienomis Romoje vykusiame Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyskupų sinode, kurio tema buvo „Šeimos pastoracija karo sąlygomis“. Sinodui pasibaigus jis davė interviu Vatikano radijui.

„Šiandien mes – kapelionai, taip pat savanoriai, gydytojai ir karių šeimų nariai – esame ties riba tarp taikos ir karo ir privalome užtikrinti, kad žmonės neparsineštų karo su savimi namo, – sako vyskupas. – Būtina palydėti karių šeimas, ypač tas, kurių nariai žuvo, ir kitus sunkumų patiriančius žmones.“

Viena iš Ukrainos graikų katalikų karo kapelionų departamento iniciatyvų, skirtų karių šeimoms remti, yra projektas „Moterys didvyrės“, kuriam vadovauja Natalija Dubčak – pati buvusi karė ir žuvusio kario motina. Iniciatyva apima kursus ir susitikimus, bet visų pirma – bendruomenių kūrimą: tokių karių šeimas buriančių draugijų jau yra beveik trisdešimt. „Ieškome būdų, kaip padėti šiems žmonėms išgyventi gedulą, gydyti karo žaizdas, prisiminti, kad nors mes patys jaučiame skausmą, galime ištiesti ranką tiems, kuriems yra dar blogiau. Tai padeda pakilti“, – kalbėjo vyskupas Manišinas.

Taip pat stengiamasi suteikti paramą dingusių ir žuvusių karių šeimų nariams. Svarbu, kad žuvusių ar dingusių be žinios karių artimieji pajustų, jog auka nenueina veltui, kad kažkas juos palaiko ir sako: kenčiame kartu su jumis. „Kiekviena kančia yra kažko naujo pradžia, – sako vyskupas. – Bet to prasmę turime atrasti mes patys. Jei to nepadarome, puolame į neviltį. Neturime atmesti to, kas žmogiška, nes Dievas mus sukūrė su jausmais, su ašaromis. Laikotarpis, kurį išgyvena Ukraina, yra gedulo laikotarpis, ir mes turime sugebėti jį išgyventi. Tačiau labai svarbu nepalikti tų, kurie patiria netektį, vienų – turime suteikti jiems paramą. Labai dažnai užtenka tiesiog būti šalia.“ (jm / Vatican News)