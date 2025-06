Palaidotos atakos Damaske aukos. Popiežiaus užuojauta

Birželio 24 dieną Antiochijos graikų ortodoksų patriarchas Jonas vadovavo laidotuvių apeigoms Damasko Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Jų metu buvo atsisveikinta su birželio 22 dienos savižudžio sprogdintojo atakos aukomis, netekusiomis gyvybės Damasko Pranašo Elijo bažnyčioje sekmadienio pamaldų metu. Žuvo 25 asmenys, senoliai ir vaikai, vyrai ir moterys.

„Jūs, mylimi kankiniai, palikote mus ir buvote nunešti į dangų, į amžinąjį gyvenimą, pas Viešpatį, kuris prisikėlė iš numirusių. Jūs buvote nukankinti antrąjį sekmadienį po Sekminių, kurį Šventasis Antiochijos sinodas yra paskyręs visiems Antiochijos šventiesiems atminti Šią dieną buvote nukankinti ir įžengėte į amžinąjį gyvenimą, prisijungdami prie visų Teisiųjų ir šventų Antiochijos šventųjų, prie visų šventųjų būrio. Šiandien atsigręžiame į jus. Dabar, kai ilsitės Viešpaties glėbyje, prašome jūsų melstis už mus“, – Antiochijos ortodoksų ganytojų apsuptyje kalbėjo Antiochijos graikų ortodoksų patriarchas. Jis paminėjo tris jaunus vyrus – Jiriesą, Bisharą ir Boutrosą, kuriuos pažinojo asmeniškai. Jie užstojo kelią savižudžiui sprogdintojui, metėsi ant jo ir tokiu būdu, savo gyvybės kaina, išgelbėjo daug gyvybių.

(ANSA)

Galima pridurti, kad atakos rengėjai siejami su ISIS islamistine ir teroristine grupuote. Nors jos pagrindinės struktūros buvo sutriuškintos, Sirijoje liko daug aktyvių kuopelių, buvusių kovotojų. Šiaurės Sirijoje esančioje Al-Hawlo pabėgėlių stovykloje gyvena tūkstančiai buvusių ISIS kovotojų su šeimomis, sirų ir atvykusių iš kitur. Sunku neprisiminti, kad dabartinės Sirijos valdžios vadovas Ahmadas al-Shara yra buvęs ISIS bendražygis ir džihadistų grupuotės lyderis. Užėmęs Damaską ir tapęs faktiniu Sirijos vadovu, jis pažadėjo, kad religinių ir etninių mažumų teisės bus gerbiamos, kad jis nori sukurti „Siriją visiems“. Apeliuodamas į šiuos pažadus, Antiochijos patriarchas Jonas kreipėsi į Sirijos prezidentą, sakydamas, kad ataka prieš Damasko krikščionis, neatsiejama Sirijos visuomenės ir istorijos dalį, yra ataka prieš visą Siriją ir kiekvieną sirą.

(AFP or licensors)

Jis padėkojo už prezidento užuojautos skambutį Antiochijos patriarchato vikarui, tačiau pridūrė, kad to nepakanka. Tokio didelio ir sunkaus nusikaltimo kontekste būtinas oficialių vyriausybės atstovų ir pareigūnų asmeniškas dalyvavimas laidotuvėse.

„Tikimės, kad vyriausybei pavyks pasiekti revoliucijos tikslus, kurie, kaip jūs ir visi kiti sakėte, yra demokratija, laisvė, lygybė ir teisinė valstybė. To tikimės, to trokštame ir dėl to dirbame“, – kalbėjo patriarchas, pažymėdamas, kad teroro akto aukos gyvybę atidavė už visų Siriją, už krikščionis ir musulmonus. Reikia pridurti, kad Damasko vyriausybė pranešė, kad sučiupo antrą atakos Damaske dalyvį ir žada atrasti visus atsakinguosius.

Antiochijos graikų ortodoksų patriarchas pranešė, kad sulaukė daug užuojautos ir solidarumo žinių iš įvairių kraštų politikos pasaulio atstovų, iš Sirijos ir kitų kraštų Bažnyčių, ortodoksų ir katalikų vyresniųjų, įskaitant sirų graikų katalikų patriarchą Youssefą III Younaną, graikų melkitų katalikų patriarchą Youssefą Absi, armėnų katalikų patriarchą Raphaelį Bedrosą XXI Minassianą.

(AFP or licensors)

Galima pridurti, kad du kartus užuojautą išreiškė ir popiežius Leonas XIV. Birželio 24 dieną popiežiaus prašymu kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius, į Damaską pasiuntė užuojautos telegramą. Birželio 25 dieną pats popiežius bendrojoje audiencijoje kalbėjo apie ataką Damaske.

„sekmadienį Damasko Šv. Elijo bažnyčioje prieš graikų ortodoksų bendruomenę buvo surengtas niekšiškas teroristinis išpuolis. Patikime aukas Dievo gailestingumui ir meldžiamės už sužeistuosius bei jų šeimas. Artimųjų Rytų krikščionims sakau: „Esu arti jūsų. Visa Bažnyčia yra arti jūsų!"

Šis tragiškas įvykis primena gilų Sirijos trapumą po daugelį metų trukusio konflikto ir nestabilumo. Labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė nenusigręžtų nuo šios šalies, bet ir toliau teiktų jai paramą solidarumo gestais bei atnaujintu įsipareigojimu siekti taikos ir susitaikymo. Toliau atidžiai ir su viltimi stebime įvykius Irane, Izraelyje ir Palestinoje“, – kalbėjo popiežius Leonas, kuris taip pat priminė pranašo Izaijo žodžius, kad ateis diena, kai viena tauta nebekels kardo prieš kitą, nebesimokys karo meno.

„Tegul šis balsas būna išgirstas. Tegul būna išgirstas Aukščiausiojo balsas. Tegul užgyja pastarųjų dienų kruvinos žaizdos, tegul būna atmesta arogancijos ir keršto logika bei ryžtingai pasirenkamas dialogo, diplomatijos ir taikos kelias“, – meldė Leonas XIV. (RK / Vatican News)